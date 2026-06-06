Zeci de drone interceptate deasupra orașului Sankt Petersburg în timpul „Davosului rusesc”

„Optzeci și șase de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Operațiunile de luptă continuă. Sankt Petersburgul a fost ținta unui atac la scară largă efectuat de drone militare”, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, citat de AFP.

La rândul său, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a afirmat că orașul a fost ținta unui atac de amploare cu drone și le-a cerut locuitorilor să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.

În plus, în contextul valului de drone, aeroportul din oraș și-a suspendat temporar zborurile, fără a preciza motivul exact al măsurii.

Atacurile au avut loc în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, iar cu câteva zile înainte, la deschiderea forumului, drone ucrainene au lovit o instalație petrolieră și un obiectiv militar din apropierea orașului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, la nivel național, au fost interceptate 376 de drone ucrainene în cursul nopții. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că opt drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitala rusă.

În regiunea rusă Krasnodar, un atac cu drone a provocat un incendiu la un depozit de combustibil din Ust-Labinsk. Potrivit autorităților locale, flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătrați.