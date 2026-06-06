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Zeci de drone interceptate deasupra orașului Sankt Petersburg în timpul „Davosului rusesc”

Autoritățile ruse au anunțat sâmbătă că au interceptat 376 de drone ucrainene pe parcursul nopții, dintre care 86 în zona orașului Sankt Petersburg în contextul desfășurării Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, cunoscut și ca „Davosul rusesc”.
Zeci de drone interceptate deasupra orașului Sankt Petersburg în timpul „Davosului rusesc”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 09:24, Știri externe
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„Optzeci și șase de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Operațiunile de luptă continuă. Sankt Petersburgul a fost ținta unui atac la scară largă efectuat de drone militare”, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, citat de AFP

La rândul său, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a afirmat că orașul a fost ținta unui atac de amploare cu drone și le-a cerut locuitorilor să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.  

În plus, în contextul valului de drone, aeroportul din oraș și-a suspendat temporar zborurile, fără a preciza motivul exact al măsurii.

Atacurile au avut loc în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, iar cu câteva zile înainte, la deschiderea forumului, drone ucrainene au lovit o instalație petrolieră și un obiectiv militar din apropierea orașului. 

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, la nivel național, au fost interceptate 376 de drone ucrainene în cursul nopții. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că opt drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitala rusă.  

În regiunea rusă Krasnodar, un atac cu drone a provocat un incendiu la un depozit de combustibil din Ust-Labinsk. Potrivit autorităților locale, flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătrați. 

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