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Rusia închide Consulatul României la Sankt-Petersburg, ca răspuns la închiderea Consulatului rus de la Constanța. MAE: „Reacția părții ruse era previzibilă”

Rusia închide Consulatul României la Sankt-Petersburg, ca răspuns la măsurile luate de autoritățile de la București după prăbușirea unei drone rusești la Galați.
Rusia închide Consulatul României la Sankt-Petersburg, ca răspuns la închiderea Consulatului rus de la Constanța. MAE: „Reacția părții ruse era previzibilă”
Sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, la Moscova. Sursa foto: Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
25 iun. 2026, 16:11, Politic
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Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat, în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, a transmis MAE.

MAE precizează că reacția Rusiei era așteptată, în contextul măsurilor luate anterior de București.

Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă”, se arată în comunicat.

Ministerul amintește că măsura anunțată de Rusia vine ca răspuns la deciziile adoptate de autoritățile române la 29 mai 2026, după incidentul de la Galați.

MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale”, potrivit comunicatului.

Joi dimineață, Interfax a scris că Ministerul rus de Externe urma să îi prezinte ambasadorului României, Cristian Istrate, „măsuri de răspuns” după decizia Bucureștiului de a închide Consulatul General al Federației Ruse din Constanța.

Pe 29 mai, președintele Nicușor Dan a anunțat că România l-a declarat persona non grata pe consulul general al Federației Ruse la Constanța și a decis încetarea activității consulatului rus din oraș, după incidetenul de la Galați.

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