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Un depozit de petrol și infrastructura unui port au luat foc după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei

Un depozit de petrol din sudul Rusiei și infrastructura portuară din Mariupolul ocupat au fost cuprinse de flăcări după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei.
Un depozit de petrol și infrastructura unui port au luat foc după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei
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Luiza Moldovan
06 iun. 2026, 06:45, Știri externe
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Un depozit de petrol din regiunea rusă Krasnodar și infrastructura portuară din orașul ucrainean ocupat Mariupol au fost incendiate în urma unui atac masiv cu drone atribuit Ucrainei, potrivit canalelor rusești de Telegram și autorităților locale, preluate de Kiev Independent.

Locuitorii din orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, au publicat pe rețelele de socializare imagini care ar arăta un incendiu puternic izbucnit la un depozit de petrol, însoțit de un nor uriaș de fum negru observat în primele ore ale dimineții.

Portul Mariupol – în flăcări

În același timp, în Mariupolul ocupat de Rusia, infrastructura portuară ar fi fost lovită și cuprinsă de flăcări.

Videoclipurile distribuite online surprind coloane dense de fum ridicându-se deasupra portului, însă natura exactă a țintei nu a fost confirmată.

Până în prezent, amploarea pagubelor produse de atacuri rămâne neclară.

Atacul vine pe fondul unei alerte extinse privind drone ucrainene observate deasupra mai multor regiuni din vestul Rusiei și din teritoriile ucrainene ocupate de Moscova.

Cele puțin 12 drone interceptate în apropiere de Moscova

Potrivit relatărilor locale, explozii au fost auzite în mai multe zone, inclusiv în orașul Uzlovaya din regiunea Tula, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost activate și în apropierea stațiunii Soci.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 12 drone au fost interceptate în timp ce se apropiau de capitala Rusiei.

Ucraina își intensifică utilizarea dronelor de producție proprie

Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial informațiile privind atacurile, iar autenticitatea imaginilor și afirmațiilor oficialilor ruși nu a putut fi verificată independent.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat utilizarea dronelor produse intern pentru lovirea unor ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei, în special instalații petroliere, infrastructură logistică și obiective legate de industria militară rusă.

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