Cea mai dorită armă ucraineană din lume: este mare cât un ananas și făcută la imprimantă 3D

Drona Sting este produsă de Wild Hornets („Viespile Sălbatice”), o organizație ucraineană care a început ca grup de voluntari ce furniza drone comerciale unităților de pe front și care ulterior s-a transformat într-un producător de tehnologie militară, arată Il Post. În timpul războiului, Rusia a început să utilizeze masiv drone Shahed de origine iraniană pentru atacuri asupra orașelor ucrainene. Costurile relativ reduse și posibilitatea producerii în masă au făcut din aceste aparate una dintre cele mai importante arme ale Moscovei.

Pentru Ucraina a apărut însă o problemă majoră: folosirea rachetelor antiaeriene scumpe pentru a intercepta drone care costă doar câteva zeci de mii de dolari devenea din ce în ce mai dificilă.

O armă ieftină împotriva unei amenințări masive

Potrivit producătorilor, un Sting costă între 1.000 și 2.500 de dolari, în funcție de echipamentele instalate și de configurația utilizată. În schimb, o dronă Shahed poate costa în jur de 30.000 de dolari. Reprezentanții Wild Hornets susțin că rata de succes împotriva dronelor Shahed ajunge la aproximativ 80%, iar producția depășește deja 10.000 de unități pe lună. Sting este proiectată să urmărească ținta din spate și să explodeze înainte de impact, astfel încât drona inamică să fie distrusă în aer și să nu se prăbușească asupra zonelor locuite.

Cum reușește Ucraina să apere marile orașe

În ultimii ani, Rusia a lansat zeci de mii de drone Shahed împotriva Ucrainei. Unele atacuri au implicat sute de aparate într-o singură noapte. Potrivit datelor citate de publicația italiană Il Post, Ucraina a reușit în anumite cazuri să intercepteze peste 95% dintre dronele lansate spre Kiev, folosind o combinație de sisteme clasice de apărare și noile drone-interceptor. Succesul acestor sisteme este considerat unul dintre motivele pentru care marile orașe ucrainene continuă să funcționeze relativ normal, în ciuda intensității bombardamentelor.

Una dintre cele mai importante evoluții tehnologice ale sistemului este posibilitatea controlului de la mare distanță. Producătorii afirmă că operatorii pot pilota dronele Sting de la sute sau chiar mii de kilometri depărtare, reducând riscul pentru echipele aflate în apropierea frontului. Acest lucru permite amplasarea dronelor în jurul orașelor vulnerabile și activarea lor rapidă atunci când este detectat un atac.

De ce sunt interesate statele din Golf

Succesul Sting nu a trecut neobservat în afara Europei. State precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar urmăresc cu atenție evoluția tehnologiei ucrainene, mai ales după ce au devenit la rândul lor ținte ale atacurilor cu drone în timpul conflictului regional din Orientul Mijlociu. Pentru aceste țări, ideea unei apărări aeriene mobile, ieftine și ușor de desfășurat este deosebit de atractivă, mai ales în contextul amenințărilor la adresa infrastructurii energetice și aeroportuare.

Inginerii ucraineni dezvoltă în prezent o versiune îmbunătățită a Sting, destinată interceptării noilor generații de drone Shahed, care folosesc motoare cu reacție și pot depăși 400 km/h. În paralel, Ucraina testează sisteme de apărare bazate pe lasere, o tehnologie care ar putea reduce și mai mult costurile interceptării dronelor și rachetelor.