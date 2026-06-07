FT: Zelenski a apelat la Abramovici pentru a-i transmite lui Putin un mesaj despre negocieri de pace

Zelenski i-a cerut lui Abramovici, pe 21 mai, să-i transmită președintelui rus mesajul că este pregătit să se întâlnească cu el, în ceea ce ar fi fost primul lor summit bilateral după mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, afirmă surse citate de Financial Times.

Kievul vrea să arate că ia în serios negocierile directe

Ucraina a vrut să arate că ia în serios ideea unor discuții directe de pace cu Rusia, în timp ce Statele Unite, care au încercat să medieze un armistițiu, sunt distrase de războiul din Orientul Mijlociu, au adăugat sursele.

Kievul speră că succesul său în oprirea ofensivei Rusiei, care a încetinit puternic în ultimele luni, precum și atacurile aeriene cu rază lungă în spatele liniilor inamice vor spori presiunea pentru un armistițiu imediat.

Putin rămâne însă încrezător că resursele superioare ale Rusiei vor eroda în cele din urmă rezistența Ucrainei și nu a arătat niciun interes pentru o întâlnire cu Zelenski.

Putin a spus vineri forumul economic de la Sankt Petersburg că s-a întâlnit cu „unul dintre reprezentanții cercurilor noastre de afaceri” și cu „acest, să-i spunem, coleg” după călătoria acestuia la Kiev și i-a transmis că nu vede niciun rost într-o întâlnire cu Zelenski.

Rolul discret al lui Abramovici în negocierile dintre Rusia și Ucraina

Abramovici, despre care Putin a spus că nu acționa în nicio calitate oficială, a contribuit la medierea discuțiilor dintre Rusia și Ucraina încă din primele săptămâni ale războiului, în 2022.

Oligarhul a fost implicat în intermedierea unei runde de negocieri la Istanbul, în martie acel an, deși eforturile s-au prăbușit rapid după ce Ucraina a aflat despre presupuse crime de război comise de forțele de ocupație ruse. Abramovici a contribuit și la obținerea unui acord care a permis exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră mai târziu în același an.

Deși rolul lui Abramovici a devenit mai puțin vizibil de când Rusia a început anul trecut să negocieze direct cu SUA, el rămâne implicat în schimburi de prizonieri și în alte discuții bilaterale cu Ucraina, scrie FT.

Zelenski a continuat să insiste pentru un summit cu Putin, chiar dacă eforturile SUA de a obține un acord de pace au stagnat. „Nu cred că se va întâmpla ceva substanțial până la sfârșitul verii”, a spus o persoană apropiată de Zelenski.

Doi oficiali ucraineni de rang înalt au descris mesajul trimis de Zelenski prin Abramovici ca fiind similar cu scrisoarea deschisă adresată lui Putin. Unul dintre oficiali a spus că tonul mesajului fusese mai puțin antagonist decât cel al notei publice.

În scrisoare, Zelenski a propus un armistițiu și discuții directe de pace, față în față. Putin a spus însă vineri că scrisoarea a fost „oarecum nepoliticoasă” și scrisă „pentru a crea o condiție în care devine practic imposibilă organizarea oricărei întâlniri față în față”.

Putin a mai spus că un atac ucrainean cu dronă asupra unui colegiu pedagogic din orașul Starobilsk, aflat sub control rus, în urma căruia au murit 21 de persoane, la o zi după întâlnirea cu Abramovici, a arătat că Zelenski nu este serios în privința păcii.