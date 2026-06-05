Președintele rus Vladimir Putin a relatat că Volodimir Zelenski ar fi solicitat recent o întâlnire prin intermediul unui om de afaceri rus.

Potrivit lui Putin, în urmă cu trei săptămâni, „un reprezentant al cercurilor de afaceri rusești” l-a sunat și i-a anunțat că intenționează să se întâlnească cu Zelenski la Kiev.

„S-a întors și a spus: «M-am întâlnit cu el». În afară de toate aiurelile, cel mai important lucru este că domnul Zelenski a solicitat o întâlnire”, a declarat omul de afaceri, citat de Putin, la sesiunea plenară a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF).

Putin nu a vrut să dea numele omului de afaceri rus, dar spune că aceasta a transmis oferta lui Zelenski de a avea o întâlnire după 21 mai.

Cu toate acestea, președintele rus a spus că, după atacul Forțelor Armate Ucrainene asupra orașului Starobilsk, l-a sunat pe omul de afaceri și l-a întrebat: „Ce a fost asta?”. Ca răspuns, omul de afaceri, a spus că nu știe ce este.

„După Starobilsk și după tonul grosolan din scrisoarea deschisă a lui Volodimir Zelenski în care cerea negocieri”, Putin spune că nu vede rostul unei întâlniri cu președintele Ucrainei, ci dimpotrivă. El a făcut apel astăzi la trupele rusești de pe linia frontului, spunându-le: „La muncă, fraților!”