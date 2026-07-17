Prieteni sau doar omologi? Ce a răspuns Nicușor Dan despre relația cu Zelenski

Întrebat dacă a trecut dincolo de relația oficială cu omologul ucrainean, președintele a spus că este o persoană deschisă. El a povestit că a reușit dintotdeauna să lege repede relații. Asta se întâmpla și când făcea matematică, la conferințe și școli de vară. Potrivit lui Dan, aceste relații s-au menținut în timp.

De ce contează întâlnirile directe dintre lideri

Nicușor Dan a spus că prânzurile și cinele dintre lideri sunt importante. El a explicat că oamenii își pun deseori întrebări simple. Vor să știe cum e viața în alte țări sau cum au ajuns liderii în politică. Președintele a menționat că mulți lideri, ca și el, au ajuns în politică oarecum întâmplător.

„Mulți au ajuns, ca și mine, cumva accidental. Relațiile astea umane sunt foarte importante și ele ajută. Într-o lume în care, dacă noi stăm de vorbă, chiar dacă nu suntem de acord, faptul că suntem unul în fața celuilalt, faptul că avem o cultură, o mentalitate în spate, nu ne lasă să ne înjurăm… Pe rețelele sociale, acolo totul se schimbă și satisfacția e mai rapidă. Cumva, expresia sentimentelor e mai rapidă și mai violentă. Şi faptul că liderii se întâlnesc așa de des e important pentru coeziune”.

Potrivit preledintelui, relațiile umane directe contează mai mult decât comunicarea de pe rețelele sociale. Acolo reacțiile sunt mai rapide și mai dure. El a spus că întâlnirile față în față dintre lideri ajută la coeziunea dintre state.

Ce a mai spus despre vizita la Kiev

Președintele a povestit că a mers la Kiev pentru a consolida o relație de încredere între România și Ucraina. Nicușor Dan a spus că a văzut urme ale războiului și un perete cu numele tinerilor morți în conflict. El a descris experiența drept una emoționantă.

„Și cu Ucraina am avut câteva chestiuni bilarele, mult mai puține, pentru că ne-am văzut des cu președintele Zelenski și, dincolo de asta, a fost o nouă cărămidă la o relație de încredere pe care o construim. Sunt mulțumit de ce s-a întâmplat, după cum sunt mulțumit de ce s-a întâmplat la Paris. Același lucru, adică oamenii te văd și știu că pot să se bazeze. Dacă te întreabă ceva, știu că ce le spui e corect, chiar dacă le convine, chiar dacă nu le convine neapărat, dar știu că ești cu ei acolo și că pot să aibă încredere că ce le spui așa este”.