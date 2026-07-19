Atac extrem de agresiv al Rusiei asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică / Cel puțin șapte răniți și incendii în mai multe cartiere, după bombardamente cu rachete balistice

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac de amploare cu rachete balistice asupra Kievului, provocând rănirea a cel puțin șapte persoane și incendii în mai multe zone ale capitalei ucrainene.

Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate, iar echipele de intervenție au evacuat locuitori din imobilele cuprinse de flăcări.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că șapte persoane au fost rănite, dintre care șase au fost transportate la spital, iar una a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cel puțin opt rachete hipersonice Zircon au fost lansate asupra Kievului

În același timp, cinci persoane au fost salvate din clădirile afectate de atac.

Primele explozii au fost auzite în jurul orei 1:30, ora locală, după declanșarea alertelor de raid aerian în centrul și estul Ucrainei.

În următoarea oră, locuitorii Capitalei au auzit mai multe serii de explozii, pe măsură ce noi rachete loveau sau erau interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.

Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare, asupra Kievului ar fi fost lansate 31 de rachete balistice și cel puțin opt rachete hipersonice Zircon.

Forțele Aeriene ale Ucrainei nu au confirmat deocamdată acest bilanț, dar au anunțat că au detectat mai multe valuri de rachete balistice îndreptate spre capitală.

Incendii și clădiri avariate în mai multe cartiere

În cartierul Dniprovskîi, căderea fragmentelor de rachetă a provocat un incendiu într-un cămin, iar în apropierea unui centru comercial a fost semnalat un fum dens.

În cartierul Desnianski, o lovitură a vizat terenul unei proprietăți comerciale, unde au izbucnit incendii la mai multe vehicule și la un depozit.

În Solomianski, un supermarket și un bloc de locuințe au fost cuprinse de flăcări în urma atacului. Resturile unei rachete au căzut și în apropierea unui bloc cu nouă etaje, spărgând geamurile clădirii.

O lovitură asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul Sviatoșînski

O persoană a fost salvată de la etajul al doilea, iar alte patru au fost evacuate dintr-un imobil cu cinci etaje afectat de incendiu.

În cartierul Șevcenkivski, o aripă cu trei etaje a unei clădiri administrative a luat foc după căderea unor fragmente de rachetă.

Totodată, peste zece autoturisme parcate au fost avariate, iar geamurile unei clădiri rezidențiale din apropiere au fost sparte.

Incendii au fost raportate și la alte construcții din zonă.

Autoritățile au primit, de asemenea, informații despre o lovitură asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul Sviatoșînski.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de stingere a incendiilor și de verificare a clădirilor afectate, în timp ce autoritățile evaluează amploarea pagubelor provocate de unul dintre cele mai puternice atacuri lansate asupra Kievului în ultimele săptămâni.