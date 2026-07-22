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Bulgaria a autorizat din nou schimbarea legală de sex, după cinci ani de blocaj

Curtea Supremă de Casație din Bulgaria a autorizat schimbarea legală de sex în patru cazuri, primele astfel de hotărâri din 2020, în urma unei hotărâri a Curții Europene de Justiție. Aceasta marchează o schimbare în recunoașterea drepturilor persoanelor transgender în Bulgaria.
Bulgaria a autorizat din nou schimbarea legală de sex, după cinci ani de blocaj
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: pixabay
Ioana Târziu
22 iul. 2026, 20:10, Știri externe
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Curtea Supremă de Casație din Bulgaria, cea mai înaltă instanță a țării în materie civilă și penală, a autorizat schimbarea legală de sex în patru cazuri, potrivit AFP.

Acestea reprezintă primele astfel de hotărâri din 2020.

Trei hotărâri și o ordonanță au fost emise în ultimele zile de diferite complete de judecată. Ele au fost emise în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Ce au declarat judecătorii din Bulgaria

Într-una dintre hotărâri, judecătorii bulgari au declarat că un refuz bazat exclusiv pe o concepție biologică a sexului, pe considerații morale sau religioase sau pe absența unei legislații detaliate ar constitui un tratament inegal.

Într-un raport publicat în septembrie 2025, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE a indicat că Bulgaria și Ungaria erau singurele țări ale UE care nu ofereau nicio modalitate legală de recunoaștere a genului.

În încercarea de a unifica jurisprudența bulgară, Curtea Supremă de Casație a deschis proceduri în 2020. Acestea au dus la suspendarea tuturor cauzelor aflate pe rol. În 2023, aceeași Curte a decis că legislația bulgară nu permite modificarea indicatorului de gen, a numelui și a numărului de identificare personală în actele de stare civilă ale unei persoane transgender.

Judecătorii au sesizat CJUE

Cu toate acestea, unii dintre judecătorii săi au considerat că o astfel de interpretare a legii ar putea fi contrară dreptului UE. Ei au sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, potrivit sursei.

În martie, Curtea a decis că dreptul european interzice orice legislație care împiedică modificarea datelor referitoare la sexul, numele și numărul de identificare al unui cetățean care și-a exercitat dreptul de a circula și de a ședea într-o altă țară a UE.

De asemenea, a clarificat că instanțele statelor membre nu pot fi obligate să respecte interpretarea celei mai înalte instanțe a lor, care împiedică aplicarea dreptului european, mai arată sursa citată.

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