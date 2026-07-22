Parlamentul Bulgariei decide dacă aprobă staționarea avioanelor militare americane la baza de la Bezmer. Ce declară Rumen Radev

Parlamentul Bulgariei urmează să decidă miercuri dacă aprobă solicitarea Statelor Unite privind staționarea temporară a unor aeronave militare americane la baza aeriană Bezmer, potrivit Vesti.bg.

Cererea aceasta vizează desfășurarea a până la opt avioane-cisternă, alături de echipajele acestora și aproximativ 250 de militari americani.

Marți, Comisia parlamentară pentru apărare a dat aviz favorabil propunerii Guvernului, care prevede staționarea aeronavelor în perioada 24 iulie-1 octombrie. Potrivit autorităților bulgare, acestea vor fi folosite de Statele Unite pentru sprijinirea operațiunilor din Orientul Mijlociu.

Premierul Bulgariei Rumen Radev a declarat că prezența aeronavelor nu înseamnă neapărat implicarea Bulgariei în acțiuni militare.

„Este categoric exclus ca operațiuni de luptă în Orientul Mijlociu să fie desfășurate de pe teritoriul Bulgariei”, a declarat acesta la începutul ședinței de Guvern de marți.

El a spus că misiunea avioanelor este una strict logistică și de transport, pentru că face parte din planul cooperării dintre Statele Unite și NATO.

„Aceste aeronave nu vor efectua misiuni de luptă de pe teritoriul bulgar. Vor fi folosite pentru realimentare în aer în afara spațiului aerian bulgar și pentru sprijin logistic”, a precizat Radev.

Radev a mai spus că serviciile de securitate au analizat situația și că, în acest moment, nu există informații care să arate o amenințare militară la adresa Bulgariei.

Ministerul bulgar de Externe a reacționat, la rândul său, după ce Ambasada Iranului a transmis o notă privind posibila desfășurare a aeronavelor americane.

Instituția a declarat că Bulgaria nu desfășoară acțiuni ostile împotriva Iranului și că își respectă doar obligațiile asumate față de aliatul său, Statele Unite.

Nu este pentru prima dată când Bulgaria găzduiește avioane militare americane. În acest an, aeronave de realimentare în zbor ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost staționate pe Aeroportul Sofia în perioada februarie-iunie. Misiunea s-a încheiat conform calendarului stabilit.