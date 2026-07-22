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Daniel Siad, recrutor pentru rețeaua lui Jeffrey Epstein, a fost găsit mort lângă Paris

Daniel Siad, identificat în documente desecretizate drept recrutor pentru rețeaua lui Jeffrey Epstein, a fost găsit fără suflare într-o localitate din vecinătatea Parisului. Daniel Siad este un scouter de modele suedezo-francez, iar numele lui apare în documentele desecretizate ale Departamentului de Justiție al SUA ca recrutor pentru rețeaua lui Jeffrey Epstein.
Daniel Siad, recrutor pentru rețeaua lui Jeffrey Epstein, a fost găsit mort lângă Paris
France24
Luiza Moldovan
22 iul. 2026, 12:27, Știri externe
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Daniel Siad, suspectat că ar fi recrutat fete pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort lângă Paris.

Cine este Daniel Siad

Daniel Siad, un scout de modele suedezo-francez de origine evreiască, este menționat în documente desecretizate ale Departamentului de Justiție al Statelor Unite ca persoană care ar fi recrutat tinere și fete pentru rețeaua infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Potrivit documentelor, asociatul lui Epstein, Jean-Luc Brunel, le-a declarat anchetatorilor că Daniel Siad a fost „un scout sau recrutor de fete și/sau femei pentru Jeffrey Epstein”.

De-a lungul carierei sale, Siad a activat în industria modei, inclusiv în cadrul agenției What’s Up Management.

Presa internațională l-a prezentat și ca fost fotograf de modă, manager de proiect pentru un post rusesc de televiziune dedicat modei și consultant financiar.

Siad a avut reședințe la Stockholm și legături profesionale cu Paris și Barcelona.

Mai multe acuze de viol

Până în februarie 2026, Daniel Siad nu a fost pus sub acuzare în dosarul privind infracțiunile comise de Jeffrey Epstein.

În februarie 2026, fostul model suedez Ebba P. Karlsson l-a acuzat pe Siad că ar fi violat-o într-o vilă din Cannes, în Franța, în anul 1990.

Karlsson a depus o plângere la Parchetul din Paris, în care îl acuză de viol și trafic de persoane.

Ulterior, în iunie 2026, o investigație realizată de televiziunea publică germană ZDF și publicația Der Spiegel a dezvăluit că o fostă fotomodelă germană, dispărută din 2015 și identificată în anchetă sub numele fictiv „Michele”, ar fi avut contacte cu Daniel Siad înainte de a fi prezentată lui Jeffrey Epstein.

Cazul lui Daniel Siad reaprinde întrebările privind rolul persoanelor care ar fi facilitat recrutarea tinerelor pentru rețeaua lui Jeffrey Epstein.

Deși numele său apare în documente oficiale și în mai multe investigații jurnalistice, acesta nu a fost condamnat și nici inculpat până în prezent în legătură cu dosarul Epstein.

(știre în curs de actualizare)

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