Ancheta franceză legată de Jeffrey Epstein se extinde. Aproximativ 10 noi presupuse victime au apărut în dosar

Ancheta deschisă în Franța privind rețeaua asociată lui Jeffrey Epstein capătă amploare, după ce aproximativ 10 noi presupuse victime au contactat autoritățile în ultimele luni, a anunțat procurorul-șef din Paris, Laure Beccuau, citat de Euronews.
Sursa foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
18 mai 2026, 11:19, Știri externe
Investigația franceză vizează posibile fapte de trafic de persoane și infracțiuni sexuale comise pe teritoriul Franței sau cu implicarea unor cetățeni francezi care ar fi facilitat activitățile lui Epstein, scrie Euronews. Potrivit procurorului Laure Beccuau, aproximativ 20 de presupuse victime s-au adresat anchetatorilor după apelul public lansat în februarie către persoanele care ar putea avea informații despre rețea. „Am avut și victime noi, pe care nu le cunoșteam deloc. Sunt aproximativ 10”, a declarat aceasta pentru postul RTL. O parte dintre persoanele audiate locuiesc în afara Franței, iar anchetatorii încearcă să organizeze întâlniri în funcție de disponibilitatea acestora de a veni la Paris.

Franța analizează din nou „dosarele Epstein”

Ancheta franceză a fost deschisă după publicarea, în ianuarie, a unui nou set de documente din dosarul Epstein de către Departamentul american al Justiției. Magistrații francezi verifică acum nume, contacte și posibile conexiuni franceze din documentele și dispozitivele confiscate de la Epstein. „Am reluat analiza computerelor lui Epstein, a registrelor telefonice și a agendelor sale”, a spus Beccuau, precizând că Franța pregătește și cereri de cooperare internațională.

Legături cu industria modei din Franța

Printre persoanele deja investigate în Franța se numără fostul șef al agenției de modeling Elite Europe, Gerald Marie, și agentul de modele Jean-Luc Brunel, mort în închisoare în 2022. Mai multe foste modele au susținut că anumite persoane din industria modei le-ar fi recrutat sau manipulat pentru a ajunge în cercul lui Epstein. În martie, 15 femei au cerut oficial autorităților franceze să investigheze posibile legături între Gerald Marie și Jeffrey Epstein.

Ancheta este încă într-o fază preliminară

Procurorii francezi spun că, până acum, niciuna dintre persoanele care ar putea fi implicate direct în rețea nu a fost audiată oficial. Jeffrey Epstein a murit în 2019 într-o închisoare din New York, unde era încarcerat în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual cu minore. Moartea sa a fost declarată sinucidere, însă cazul continuă să genereze controverse și investigații internaționale. Autoritățile franceze au percheziționat apartamentul de lux al lui Epstein din Paris încă din 2019, însă ancheta actuală este considerată cea mai amplă desfășurată până acum de justiția franceză pe acest subiect.

