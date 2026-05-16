Tulcea: Un proiectil neexplodat a fost descoperit într-o curte. Autoritățile au securizat zona

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat sâmbătă, 16 mai, în jurul orei 15.00, despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea, a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat”, informează MApN.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Poliției, Poliției de Frontieră și Serviciului Român de Informații, care au asigurat perimetrul și au început verificările.

În urma verificării, specialiștii au confirmat prezența a aproximativ două kilograme de explozibil în corpul proiectilului.

Ministerul Apărării a trimis o echipă la fața locului pentru verificări suplimentare .

Cazul a fost preluat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, mai transmite instituția.