Prima pagină » Știrile zilei » Noi fragmente de dronă au fost descoperite în Tulcea, după incidentul din Galați

Noi fragmente de dronă au fost descoperite în Tulcea, după incidentul din Galați

Ministerul Apărării Naționale a anunțat sâmbătă că au fost identificate noi fragmente de această dată în județul Tulcea, fiind al doilea incident de acest fel petrecut în cursul zilei de azi.
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
25 apr. 2026, 14:58, Social

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă”, anunță MApN. 

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, mai anunță Ministerul Apărării. 

Cercetările vor fi efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.  

