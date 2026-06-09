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Ucraina lovește infrastructura petrolieră a Rusiei și din Crimeea. Mai multe incendii au izbucnit după atacurile cu drone

Forțele ucrainene au lansat noi atacuri asupra unor obiective energetice din Rusia și din Crimeea ocupată, provocând incendii la mai multe instalații petroliere considerate importante pentru aprovizionarea și logistica militară rusă, transmite Euronews.
Ucraina lovește infrastructura petrolieră a Rusiei și din Crimeea. Mai multe incendii au izbucnit după atacurile cu drone
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
09 iun. 2026, 13:02, Știri externe
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Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că, în noaptea de luni spre marți, au fost vizate mai multe facilități energetice aflate pe teritoriul Rusiei și în Peninsula Crimeea. Printre țintele lovite s-a aflat baza de transbordare petrolieră Grushovaya din regiunea Krasnodar, în apropiere de Novorossiisk, unul dintre cele mai importante centre de transfer pentru petrol și produse petroliere din sudul Rusiei, mai arată Euronews.

Ucraina lovește centrul petrolier Grushovaya din Novorossiisk. Sursa foto: X

Autoritățile ruse au confirmat că un atac cu dronă a provocat un incendiu la instalație, precizând că nu au fost raportate victime. Peste 130 de pompieri și membri ai echipelor de intervenție au fost mobilizați pentru stingerea focului.

Probleme de aprovizionare în Crimeea

Potrivit armatei ucrainene, alte atacuri au vizat infrastructuri energetice din Crimeea ocupată de Rusia. Un incendiu a izbucnit la baza petrolieră Semykolodezkaya, folosită pentru stocarea combustibilului destinat forțelor ruse din peninsulă. De asemenea, Kievul susține că a lovit și un depozit de petrol din apropierea orașului Feodosia. Întrebat despre situația aprovizionării cu combustibil în Crimeea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut existența unor dificultăți.

„Există într-adevăr anumite probleme în acest moment. Sunt luate măsuri”, a declarat oficialul rus. Un alt obiectiv vizat a fost stația de producție și dispecerat Krasny Yar din regiunea Volgograd. Autoritățile locale au confirmat producerea unui incendiu, însă au precizat că nu există persoane rănite.

Noi victime în regiunea Harkov

În paralel, atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat că trei persoane au fost ucise în urma unor bombardamente asupra orașului Ciuhuiv. Atacurile au provocat incendii și au avariat cel puțin 18 vehicule, dar și mai multe clădiri rezidențiale. Primarul orașului Harkov, Igor Terehov, a anunțat separat că alte zece persoane au fost rănite în urma unor lovituri asupra orașului. Potrivit estimărilor ONU publicate în aprilie, cel puțin 15.850 de civili au fost uciși în zonele controlate de Ucraina de la începutul invaziei ruse lansate în februarie 2022. Alte peste 44.800 de persoane au fost rănite.

UE pregătește un nou pachet de sancțiuni

Pe fondul continuării războiului, Uniunea Europeană pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că propunerea aflată în discuție include aproximativ 80 de noi măsuri restrictive care vizează persoane și entități din complexul militar-industrial rus, precum și persoane acuzate de încălcarea drepturilor omului și de activități de propagandă. Potrivit estimărilor prezentate de oficialul european, sancțiunile occidentale au provocat până acum pierderi economice cuprinse între 1,2 și 1,5 trilioane de dolari pentru Rusia.

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