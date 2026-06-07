Armata americană a doborât două drone iraniene deasupra Strâmtorii Ormuz

Incidentele au avut loc când forțele americane desfășurate în Orientul Mijlociu au identificat și doborât două drone iraniene care operau în apropierea Strâmtorii Ormuz, drone percepute ca un risc de securitate.

„Mai devreme astăzi, forțele americane din Orientul Mijlociu au doborât două drone de atac unidirecționale iraniene care amenințau traficul maritim internațional în Strâmtoarea ormuz. Forțele americane rămân poziționate și pregătite să continue apărarea împotriva agresiunii iraniene”, se arată în mesajul publicat pe X de CENTCOM.

Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz. American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026

Doborârea dronelor reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie lungă de tensiuni între Washington și Teheran. Instabilitatea regională s-a agravat semnificativ după ce SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului la finalul lunii februarie.

De asemenea vineri, armata americană a anunțat că a interceptat și doborât patru drone iraniene lansate vineri spre Strâmtoarea Ormuz, iar ca ripostă, Teheranul ranul ar fi lansat șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain.

Cele două state sunt sub armistițiu din luna aprilie, însă eforturile diplomatice pentru obținerea unui acord de încetare a conflictului stagnează.