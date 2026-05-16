Alertă de urs în județul Sibiu. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație

„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Scoreiu. La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă cu privire la prezența animalului pe raza localității”, transmit serviciile de intervenție.

În avertizarea emisă de autorități se arată: „A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Scoreiu strada Principală Nr. 244. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără sa va expuneti pericolului protejati animalele din gospodarie”.