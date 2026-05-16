Prima pagină » Știrile zilei » Alertă de urs în județul Sibiu. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație

Alertă de urs în județul Sibiu. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că prezența unui urs a fost semnalată în urma unui apel la 112. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.
Alertă de urs în județul Sibiu. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
16 mai 2026, 17:51, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Scoreiu.  La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă cu privire la prezența animalului pe raza localității”, transmit serviciile de intervenție. 

În avertizarea emisă de autorități se arată: „A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Scoreiu strada Principală Nr. 244. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără sa va expuneti pericolului protejati animalele din gospodarie”. 

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Ce pedeapsă i-ar aplica lui Sorin Grindeanu ministrul demis al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
Gandul
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia