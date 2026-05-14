Intervenție contracronometru în Chitila pentru salvarea a doi adolescenți în pericol de înec // Cei doi au fost scoși și duși la spital

UPDATE, ora 14.54: Băiatul are semne vitale

În momentul de față, băiatul prezintă semne vitale. Acesta va fi transportat la spital.

UPDATE: Fata este dusă cu elicopterul la Floreasca

Prima victimă, fata, va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, băiatul. Acesta este inconștient. În momentul de față se fac manevre de resuscitare.

Știre inițială:

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, județul Ilfov.

La sosirea primelor echipaje de intervenție prima persoană, o fată, era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale.

În momentul de față echipajele de scafandrii desfășoară activități pentru căutarea celei de a doua persoane, un băiat, prietenul fetei.

Intervin echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractate de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și 2 echipaje de prim ajutor.