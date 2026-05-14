Intervenție contracronometru în Chitila pentru salvarea a doi adolescenți în pericol de înec // Cei doi au fost scoși și duși la spital

În momentul de față, băiatul prezintă semne vitale. Acesta va fi transportat la spital.
Prima victimă, fata, va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD.
Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, băiatul. Acesta este inconștient. În momentul de față se fac manevre de resuscitare.
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, județul Ilfov.
La sosirea primelor echipaje de intervenție prima persoană, o fată, era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale.
În momentul de față echipajele de scafandrii desfășoară activități pentru căutarea celei de a doua persoane, un băiat, prietenul fetei.
Intervin echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractate de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și 2 echipaje de prim ajutor.