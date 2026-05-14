Prima pagină » Social » Intervenție contracronometru în Chitila pentru salvarea a doi adolescenți în pericol de înec // Cei doi au fost scoși și duși la spital

Intervenție contracronometru în Chitila pentru salvarea a doi adolescenți în pericol de înec // Cei doi au fost scoși și duși la spital

Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov intervin joi pentru salvarea a doi adolescenți aflați în pericol de înec în localitatea Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă la mal, dar un băiat este încă în apă.
UPDATE. Protest al sindicaliștilor de la Apele Române în Capitală. Ce nemulțumiri au / Diana Buzoianu: Protestul e organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajaţi
UPDATE. Protest al sindicaliștilor de la Apele Române în Capitală. Ce nemulțumiri au / Diana Buzoianu: Protestul e organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajaţi
Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false
Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false
Doi băieți de 14 și 16 ani, acuzați că au violat o fată de 13 ani, reținuți
Doi băieți de 14 și 16 ani, acuzați că au violat o fată de 13 ani, reținuți
Percheziții la mafia suplimentelor alimentare contrafăcute, unele vândute ca leac la boli incurabile. Rețea europeană cu ramificații în Rusia
Percheziții la mafia suplimentelor alimentare contrafăcute, unele vândute ca leac la boli incurabile. Rețea europeană cu ramificații în Rusia
Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”. De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României
Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”. De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României
Laura Buciu
14 mai 2026, 14:54, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

UPDATE, ora 14.54: Băiatul are semne vitale

În momentul de față, băiatul prezintă semne vitale. Acesta va fi transportat la spital.

UPDATE: Fata este dusă cu elicopterul la Floreasca

Prima victimă, fata, va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, băiatul. Acesta este inconștient. În momentul de față se fac manevre de resuscitare.

Știre inițială:

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, județul Ilfov.

La sosirea primelor echipaje de intervenție prima persoană, o fată, era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale.

În momentul de față echipajele de scafandrii desfășoară activități pentru căutarea celei de a doua persoane, un băiat, prietenul fetei.

Intervin echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractate de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și 2 echipaje de prim ajutor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
Libertatea
Două obiceiuri banale care „îți prăjesc” creierul. Profesorul Vlad Ciurea avertizează: „Produc hipoxie”
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor