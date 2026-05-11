UE sancționează 16 persoane și 7 entități pentru deportarea ilegală și transferul forțat al unor copii ucraineni

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva a 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică și ilegală a copiilor ucraineni.
Laurențiu Marinov
11 mai 2026, 15:19
Se estimează că Rusia „a deportat și transferat cu forța aproape 20.500 de copii ucraineni”, se arată într-un comunicat al Consiliului Uniunii Europene.

În comunicat, Consiliul a precizat că decizia „îi vizează pe cei responsabili de deportarea ilegală sistematică, transferul forțat, asimilarea forțată , inclusiv îndoctrinarea și educația militarizată, a minorilor ucraineni, precum și de adopția și deplasarea lor ilegală în Federația Rusă”.

Entitățile sancționate includ „instituții ale statului federal” din Rusia, precum și oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia.

„Cei incluși astăzi pe listă fac obiectul unei înghețări a activelor, iar cetățenilor și companiilor UE le este interzis să pună la dispoziția lor fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice sunt, de asemenea, supuse unei interdicții de călătorie care le interzice să intre sau să tranziteze teritoriile UE.”

Măsura vine cu doar câteva ore înainte de o discuție separată pe tema copiilor ucraineni, care va avea loc în această după-amiază.

