Hillary Clinton și Ursula von der Leyen susțin controlul riscurilor AI pentru copii

Mai mulți lideri politici occidentali susțin lansarea unei noi organizații care va evalua cât de sigure sunt aplicațiile de inteligență artificială pentru copii și adolescenți. Inițiativa apare în contextul presiunilor tot mai mari din Uniunea Europeană pentru reguli mai dure privind protecția minorilor online, transmite Politico.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
11 mai 2026, 10:40, Știri externe
Noul organism, numit Youth AI Safety Institute, va fi prezentat oficial marți la Copenhaga. Printre susținătorii proiectului se află președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, fostul secretar de stat american Hillary Clinton și premierul danez Mette Frederiksen, arată Politico. Institutul își propune să funcționeze ca un organism independent de evaluare. Intenția este să acorde calificative aplicațiilor AI în funcție de riscurile pe care le prezintă pentru minori.

Aplicațiile AI vor fi evaluate după riscurile pentru copii

Experții implicați în proiect spun că primele analize se vor concentra pe conținut și comportamente considerate periculoase pentru tineri. Printre acestea se numără încurajarea automutilării, tulburările alimentare sau recomandările periculoase generate de inteligența artificială. Inițiativa este coordonată de organizația americană Common Sense Media, cunoscută pentru sistemele de clasificare a filmelor, jocurilor și conținutului digital pentru copii. Bruce Reed, responsabil pentru politica AI în cadrul organizației și fost consilier al administrației Joe Biden, a declarat că evaluările vor urmări „cele mai grave riscuri” pentru minori.

Europa discută reguli mai dure pentru protecția minorilor

Lansarea institutului vine într-un moment în care mai multe state europene discută restricții privind accesul copiilor la platformele digitale și rețelele sociale. Potrivit unui sondaj realizat de Politico, trei din patru europeni susțin introducerea unei vârste minime pentru utilizarea rețelelor sociale. Protecția copiilor online a devenit una dintre prioritățile noului mandat al Comisia Europeană. Bruxellesul analizează inclusiv noi reguli pentru a controla aplicațiile AI conversaționale și companionii virtuali, în baza legislației europene privind serviciile digitale.

Finanțare din partea industriei tech

La proiect participă și laboratorul de cercetare Stanford Brainstorm, organizația Humane Intelligence și compania de cercetare Transluce. Institutul este finanțat din donații private și fonduri venite inclusiv din industria tehnologică. Printre contributorii financiari se numără Anthropic, Pinterest și fundația OpenAI. Organizatorii au insistat însă că finanțatorii nu vor influența evaluările și rezultatele publicate de institut.

