Ministrul Apărării din Letonia a demisionat după incidentele cu drone care au lovit facilități petroliere

Ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, și-a anunțat demisia după pătrunderea a două drone ucrainene în spațiul aerian al țării. Incidentul a provocat critici dure privind capacitatea de reacție a sistemelor de apărare ale statului baltic, transmite Euronews.
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
11 mai 2026, 11:25, Știri externe
Premierul Evika Silina a transmis că și-a pierdut încrederea în conducerea ministerului și a acuzat faptul că sistemele anti-dronă nu au fost activate suficient de rapid în timpul incidentului de joi.„Incidentul cu dronele a arătat clar că promisiunea privind un spațiu aerian sigur nu a fost îndeplinită”, a declarat șefa guvernului, citată de Euronews.

Potrivit autorităților, cele două drone au intrat în Letonia după ce au traversat frontiera dinspre Rusia. Un incendiu a izbucnit pentru scurt timp la un depozit petrolier, însă pompierii au reușit să îl stingă rapid. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a susținut că dronele au ajuns în spațiul aerian leton din cauza interferențelor provocate de sistemele rusești de război electronic. După incident, Letonia și Lituania au cerut NATO consolidarea apărării aeriene în regiunea baltică.

Tensiunile cresc în statele baltice

Armata letonă a avertizat că astfel de incidente pot continua atât timp cât războiul din Ucraina este în desfășurare. De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, mai multe drone provenite atât din Rusia, cât și din Ucraina s-au prăbușit sau au intrat în spațiul aerian al Estonia, Letonia și Lituania. Letonia este unul dintre statele membre NATO care alocă cele mai mari procente din PIB pentru apărare, aproape 5%, potrivit datelor oficiale. Premierul leton a anunțat că funcția de ministru al Apărării va fi preluată de colonelul Raivis Melnis.

