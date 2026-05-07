Două drone s-au prăbușit în estul Letoniei, în apropierea graniței cu Rusia

Armata Letoniei a anunțat joi dimineața că două aparate de zbor s-au prăbușit în noaptea de miercuri spre joi în estul țării, în apropiere de granița cu Federația Rusă. Autoritățile au emis mai multe alerte de securitate după prăbușirea dronelor.
Imagine cu scop ilustrativ.
Radu Mocanu
07 mai 2026, 07:54, Știri externe

Forțele armate letone au precizat în dimineața zilei de joi că dronele prăbușite au provenit din spațiul aerian rus, însă originea lor nu este încă cunoscută, notează LSM

Unul dintre dispozitive s-a prăbușit în apropierea unui depozit de petrol din orașul Rēzekne, însă autoritățile au precizat că incendiul izbucnit la fața locului era deja stins în momentul sosirii pompierilor.  

Zona afectată a fost izolată de poliție, iar echipele de intervenție au rămas la fața locului pentru investigații suplimentare. 

Incidentul vine după alte alerte similare înregistrate în Letonia în ultimele luni. La începutul lunii au fost activate alerte de securitate în urma unui atac ucrainean cu drone asupra infrastructurii petroliere ruse. 

În martie o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian leton dinspre Rusia și s-a prăbușit în districtul Krāslava. 

