10 oameni au fost uciși și alți peste 70, răniți în urma atacurilor cu drone din Ucraina

Potrivit autorităților regionale din Ucraina, 10 persoane au murit în atacurile rusești din ultima zi, desfășurate în zonele de război, dar și cel puțin 76 de civili au fost răniți în atacuri.
Sursă foto: Telegram
Daiana Rob
03 mai 2026, 17:18, Știri externe

În regiunea Kherson, forțele ruse au vizat 39 de localități, inclusiv centrul regional Kherson. Doi oameni au fost uciși, iar alți 26, între care și 3 copii, au fost răniți, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin.

De asemenea, în orașul Herson, un bărbat a murit, duminică dimineața, după de mașina în care se afla a devenit ținta unei drone. În urma atacului, o femeie de 63 de ani, dar și alți trei bărbați cu vârste cuprinse între 48 și 61 de ani au fost răniți.

Duminică dimineața, un băiat de 10 ani și o femeie însărcinată cu vârsta de 21 de ani au murit într-un atac asupra unei benzinării din Krinichki, din regiunea Dnipropetrovsk.

În urma atacului, un camion a luat foc, iar un autobuz care transporta 40 de copii a fost avariat. Din fericire, copii au reușit să se evacueze înainte de atac, potrivit declarațiilor comunicatului publicat de Telegram de guvernatorul regiunii Oleksandr Hanzha, citat de Kyiv Independent. 

În regiunea Odesa, atacurile forțelor ruse au vizat infrastructura civilă și portuară, iar două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite, potrivit guvernatorului Oleh Kiper.

În localitatea Krasnopillia, din regiunea Sumî, un bărbat de 45 de ani a fost ucis, în urma detonării unei drone rusești. În urma atacurilor cu drone au fost răniți 9 ucraineni, între care și doi copii, cu vârste de 10 și 11 ani. În localitatea Krolevets, șase persoane au fost rănite într-un atac cu drone, iar alte două au fost rănite într-un atac rusesc cu mortiere.

În Donețk, doi ucraineni au fost uciși, iar alți 9 au fost răniți în atacurile din ultima zi, potrivit guvernatorului regiunii, Vadym Filashkin.

În Zaporojie, două persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite, între care și un copil, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

În regiunea Cernihiv, un tânăr de 17 ani a fost rănit, după ce a fost lovit de o dronă controlată de la distanță, potrivit guvernatorului Viacheslav Chaus.

În orașul Mikolaiv, din sudul Ucrainei, doi civili au fost răniți într-un atac cu rachete balistice, potrivit guvernatorului Vitalii Kim.

Potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei, soldații ucraineni au reușit să doboare în cursul nopții 249 din cele 268 de drone lansate de Rusia în cursul nopții, reușind inclusiv să combată un atac cu drone Shahed. Cu toate acestea, o rachetă balistică Iskander-M și nouăsprezece drone au lovit 15 locații diferite, iar resturi au căzut într-o altă zonă.

