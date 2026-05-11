Un model de inteligență artificială administrează o cafenea din Suedia

Un start-up cu sediul în Statele Unite a pus un model de inteligență artificială, denumit „Mona”, la conducerea unei cafenele din Stockholm, potrivit AP.

„Mona”, un model al Gemini de la Google, administrează aproape fiecare aspect al cafenelei, de la angajarea personalului și până la gestionarea stocurilor, în timp ce oamenii prepară cafeaua și servesc clienții.

IA, parte a unui experiment

Prezența IA-ului face parte dintr-un experiment, iar mulți clienți consideră distractiv să viziteze o cafenea administrată de inteligența artificială. Clienții pot ridica un telefon din interiorul cafenelei și pot pune întrebări agentului.

Însă, modelul IA se chinuie să genereze profit, într-o industrie a cafelei tot mai competitivă în capitala Suediei, mai arată sursa.

Experții spun că există numeroase preocupări etice, de la rolul tehnologiei în viitorul omenirii până la desfășurarea interviurilor de angajare și evaluarea performanței angajaților.

Semne de întrebare cu privire la dileme etice

Emrah Karakaya, profesor asociat de economie industrială la Institutul Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, a comparat experimentul cu „deschiderea cutiei Pandorei” și a spus că punerea la conducere a inteligenței artificiale poate cauza multe probleme: „Ce s-ar putea întâmpla, dacă un client se intoxică alimentar? Cine este de vină?”.

„Inteligența artificială va ocupa o mare parte a societății în viitor și, prin urmare, dorim să facem acest experiment pentru a vedea ce întrebări etice apar atunci când avem o inteligență artificială care angajează alte persoane și conduce o afacere”, a declarat Hanna Petersson, membră a personalului tehnic de la Andon Labs, compania care a inițiat experimentul.

Compania a deținut anterior și alte proiecte, care l-au pus pe Claude AI de la Anthropic la conducerea unei afaceri cu automate de vânzare și a unui magazin de cadouri din San Francisco. Simularea automatului de vânzare a dezvăluit câteva trăsături îngrijorătoare: agentul cu inteligență artificială le-a spus clienților că va emite rambursări, dar nu a făcut-o niciodată și, de asemenea, a mințit intenționat furnizorii cu privire la prețurile concurenței pentru a obține un avantaj, potrivit aceleiași surse.

Mai multe greșeli comise de inteligența artificială

„Mona” a încheiat contracte pentru electricitate și internet și a obținut autorizații pentru manipularea alimentelor și meselor în aer liber. Agentul a căutat, apoi, personal pe platformele de angajare și a creat conturi comerciale, ​​pentru comenzi zilnice de pâine și produse de patiserie. Comunică cu barista prin aplicații de mesagerie, adesea trimițându-le mesaje în afara orelor de program, ceea ce este interzis la locul de muncă în Suedia.

De asemenea, modelul IA a plasat comenzi pentru 6.000 de șervețele, patru truse de prim ajutor și 3.000 de mănuși de cauciuc pentru micuța cafenea, plus roșii din conservă, care nu sunt folosite în niciun fel de mâncare servit în cafenea. Uneori, comandă prea multă pâine, în timp ce în alte zile nu comandă deloc, obligând angajații să scoată sandvișurile din meniu.