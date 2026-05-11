Tablou furat de naziști, găsit în casa urmașilor liderului SS olandez

Se crede că tabloul „Portretul unei tinere fete”, realizat de artistul olandez Toon Kelder, a stat timp de decenii în casa familiei lui Hendrik Seyffardt, a declarat Arthur Brand, descriind-o drept „cel mai bizar caz din întreaga mea carieră”, potrivit The Guardian.

Cazul a stabilit paralele cu o descoperire care a făcut titluri la nivel mondial în 2025, când o pictură din secolul al XVIII-lea, jefuită de naziști – tot din colecția regretatului comerciant de artă evreu Jacques Goudstikker – a apărut într-un anunț imobiliar din Argentina.

În cazul olandez, Brand a spus că a fost abordat de un bărbat care descoperise recent două secrete de familie tulburătoare: era descendent al lui Seyffardt, iar familia sa expusese ani de zile opere de artă furate.

Ruda, care a dorit să rămână anonimă, i-a spus lui Brand că a văzut tabloul atârnat pe holul casei nepoatei lui Seyffardt.

Seyffardt, unul dintre cei mai înalți colaboratori olandezi ai naziștilor, a comandat o unitate de voluntari Waffen-SS pe frontul de est înainte de a fi asasinat de luptătorii din rezistență în 1943. La Haga i s-a ținut o înmormântare de stat nazistă, iar Adolf Hitler a trimis o coroană de flori.

Potrivit lui Brand, nepoata lui Seyffardt a spus inițial că pictura era „operă de artă evreiască jefuită, furată de la Goudstikker. Este de nevândut. Nu spuneți nimănui”.

Tabloul ar trebui returnată moștenitorilor proprietarului de drept

Membrul familiei a dorit însă ca povestea să devină publică și l-a contactat pe Brand, care a rezolvat numeroase cazuri de mare amploare de artă furată. Membrul familiei a declarat pentru De Telegraaf: „Mi-e rușine. Pictura ar trebui returnată moștenitorilor lui Goudstikker.”

Potrivit cotidianului olandez, familia discuta dacă tabloul ar trebui returnat moștenitorilor familiei Goudstikker, adăugând că nu știau că fusese jefuit.