Un motor de căutare german permite utilizatorilor să verifice dacă înaintașii lor au fost naziști

Baza de date imensă a fost pusă la dispoziție de ziarul german Die Zeit în încercarea de a „pune capăt tăcerii născute din rușinea nejustificată”, potrivit unui editorial al publicației . Aceasta este administrată în colaborare cu arhive din Germania și Statele Unite, relatează CNN.

Fondat după Primul Război Mondial, partidul lui Hitler nu a câștigat cu adevărat popularitate până la prăbușirea economică a Marii Depresiuni. Sprijinul pentru acesta a crescut brusc în timpul alegerilor din 1930, iar când Hitler a fost ales trei ani mai târziu, a desființat toate celelalte partide, creând o mișcare de masă care controla toate aspectele vieții germane.

Până la sfârșitul anilor 1930, „marea majoritate a germanilor îl susțineau pe Hitler și statul nazist”, potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite.

Potrivit ziarului Die Zeit, 10,2 milioane de germani s-au alăturat partidului în cei 20 de ani de la 1925, iar în punctul culminant al partidului, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, acesta avea aproximativ 9 milioane de membri.

Site-ul s-a blocat din cauza numărului mare de accesări

În ultimele zile ale războiului, naziștii au încercat să distrugă vasta colecție de carnete de membru al partidului, dar acestea au fost salvate în ultimul moment și ulterior predate americanilor. Au fost apoi depozitate în Centrul de Documente din Berlin, dar ulterior au fost transferate la Arhivele Federale Germane, copii ale acestora fiind și la Arhivele Naționale ale SUA, a relatat ziarul. O purtătoare de cuvânt a ziarului Die Zeit a declarat pentru CNN că noul site a fost accesat de milioane de ori și distribuit de mii de ori.

Christian Staas, șeful departamentului de istorie al publicației Die Zeit, a declarat pentru CNN că motorul de căutare a primit un răspuns copleșitor. El a explicat că, în medie, 75.000 de persoane apelează la Arhivele Federale Germane pentru aceste informații în fiecare an, iar când Arhivele Naționale ale SUA au pus la dispoziție online documentele, cererea a fost atât de mare încât site-ul web a fost temporar indisponibil.