Prima pagină » Știri externe » Un motor de căutare german permite utilizatorilor să verifice dacă înaintașii lor au fost naziști

Un nou motor de căutare german care permite utilizatorilor să caute înregistrări ale partidului nazist pentru a afla dacă strămoșii lor au fost membri cu carnet a fost accesat de milioane de ori de la lansarea sa la începutul acestei luni.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laurentiu Marinov
18 apr. 2026, 03:37, Știri externe

Baza de date imensă a fost pusă la dispoziție de ziarul german Die Zeit în încercarea de a „pune capăt tăcerii născute din rușinea nejustificată”, potrivit unui editorial al publicației . Aceasta este administrată în colaborare cu arhive din Germania și Statele Unite, relatează CNN.

Fondat după Primul Război Mondial, partidul lui Hitler nu a câștigat cu adevărat popularitate până la prăbușirea economică a Marii Depresiuni. Sprijinul pentru acesta a crescut brusc în timpul alegerilor din 1930, iar când Hitler a fost ales trei ani mai târziu, a desființat toate celelalte partide, creând o mișcare de masă care controla toate aspectele vieții germane.

Până la sfârșitul anilor 1930, „marea majoritate a germanilor îl susțineau pe Hitler și statul nazist”, potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite.

Potrivit ziarului Die Zeit, 10,2 milioane de germani s-au alăturat partidului în cei 20 de ani de la 1925, iar în punctul culminant al partidului, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, acesta avea aproximativ 9 milioane de membri.

Site-ul s-a blocat din cauza numărului mare de accesări

În ultimele zile ale războiului, naziștii au încercat să distrugă vasta colecție de carnete de membru al partidului, dar acestea au fost salvate în ultimul moment și ulterior predate americanilor. Au fost apoi depozitate în Centrul de Documente din Berlin, dar ulterior au fost transferate la Arhivele Federale Germane, copii ale acestora fiind și la Arhivele Naționale ale SUA, a relatat ziarul. O purtătoare de cuvânt a ziarului Die Zeit a declarat pentru CNN că noul site a fost accesat de milioane de ori și distribuit de mii de ori.

Christian Staas, șeful departamentului de istorie al publicației Die Zeit, a declarat pentru CNN că motorul de căutare a primit un răspuns copleșitor. El a explicat că, în medie, 75.000 de persoane apelează la Arhivele Federale Germane pentru aceste informații în fiecare an, iar când Arhivele Naționale ale SUA au pus la dispoziție online documentele, cererea a fost atât de mare încât site-ul web a fost temporar indisponibil.

 

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
Gandul
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
O navă de croazieră de lux a forțat traversarea Strâmtorii Ormuz, unde traficul rămâne extrem de scăzut
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor