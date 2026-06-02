România duce incidentul cu drona rusă la OSCE. Reuniune specială convocată la solicitarea a 14 state europene

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, la sediul Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa din Viena va avea loc o reuniune comună extraordinară a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și a Consiliului Permanent.

Demersul a fost inițiat de 14 state participante la OSCE, membre ale formatelor București 9 și Nordic-Baltic 8, în urma incidentului produs pe teritoriul României.

România va prezenta probe și va cere măsuri pentru prevenirea unor noi incidente

Autoritățile române consideră că incidentul reprezintă o încălcare gravă a securității regionale și intenționează să informeze toate cele 57 de state participante la OSCE cu privire la circumstanțele producerii acestuia.

Potrivit MAE, scopul reuniunii este de a evidenția gravitatea situației și de a sublinia că responsabilitatea aparține Federației Ruse, în contextul războiului declanșat împotriva Ucrainei.

Totodată, România urmărește să obțină sprijin internațional pentru prevenirea unor incidente similare pe flancul estic al NATO și în regiunea Mării Negre.

Incidentul cu drona rusă, pe agenda securității europene

Reuniunea comună a celor două structuri ale OSCE este rezervată situațiilor excepționale care generează preocupări majore de securitate.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții României vor prezenta impactul încălcării spațiului aerian național, explozia care a urmat și consecințele asupra populației și infrastructurii afectate.

Diplomația română consideră că astfel de incidente nu trebuie tratate ca evenimente izolate, ci ca elemente ale unui context regional marcat de escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

România susține continuarea eforturilor pentru pace

În paralel cu demersurile privind responsabilizarea Federației Ruse, Bucureștiul anunță că va continua să sprijine inițiativele internaționale pentru încetarea focului și pentru identificarea unei soluții negociate care să conducă la o pace durabilă în regiune.

„Scopul demersului este utilizarea OSCE – un for regional consacrat în domeniul păcii și securității –, fiind un prilej pentru România de a prezenta faptele și a atrage atenția tuturor statelor participante OSCE asupra gravității incidentului, precum și de a indica faptul că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse, în contextul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Prin acest demers se urmărește totodată evitarea apariției unor incidente similare. În egală măsură, alături de statele partenere din cadrul OSCE, România va continua să se implice activ în inițiativele pentru încetarea imediată a focului și generarea unor condiții pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă și durabilă”, potrivit MAE.

Context: OSCE, principalul forum regional de securitate din Europa

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa reunește 57 de state participante și reprezintă cea mai mare organizație regională dedicată păcii, securității și stabilității în Europa.

Ultima reuniune comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și a Consiliului Permanent a avut loc pe 26 mai 2026, la solicitarea Ucrainei, după un atac masiv lansat de Federația Rusă, în care a fost utilizată inclusiv o rachetă balistică de tip Oreșnik.

Solicitarea actuală vine și în contextul consultărilor desfășurate în cadrul reuniunii la nivel înalt a statelor din formatul București 9, organizată la București pe 13 mai 2026, în pregătirea viitorului Summit NATO.

Reuniune specială a Consiliului de Securitate al ONU, după incidentul de la Galați

Consiliul de Securitate al ONU a discutat luni seara incidentul de la Galați, primul caz în care o dronă intrată în spațiul aerian românesc a provocat victime.

Reprezentantul SUA a spus că drona a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit mai multe persoane.

„Statele Unite sunt alături de aliatul său NATO, România. Gândurile noastre sunt alături de răniți și de toți cei afectați la Galați”, a transmis diplomatul american.

El a reiterat angajamentul Washingtonului față de apărarea Alianței.

„Așa cum am mai spus, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat reprezentantul SUA.

Rusia neagă la ONU responsabilitatea pentru drona de la Galați

Reprezentantul Rusiei la ONU a respins, în Consiliul de Securitate, acuzațiile formulate după incidentul de la Galați, susținând că România ar fi convocat „în grabă” reuniunea și ar fi lansat acuzații „nefondate și părtinitoare” împotriva Moscovei.

Diplomatul rus a afirmat că scopul principal al reuniunii ar fi fost „generarea unui nou val de isterie mediatică anti-rusă”, la cererea statelor occidentale. El a susținut că versiunea prezentată de România ridică semne de întrebare „atât din perspectivă tehnică, cât și factuală”.