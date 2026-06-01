Rusia la ONU, despre drona din Galați: „Dacă era rusească, acoperișul era distrus complet”

Reprezentantul Rusiei la ONU a încercat să pună sub semnul întrebării concluziile anchetei românești privind drona care a explodat la Galați, susținând că efectele vizibile ale impactului nu ar corespunde unei drone rusești de tip Geran-2.
Gabriel Negreanu
02 iun. 2026, 00:02, Social
În intervenția sa din Consiliul de Securitate, diplomatul rus a afirmat că România ar fi oferit o versiune care ridică „semne de întrebare atât din perspectivă tehnică, cât și factuală”. El a susținut că o dronă Geran-2 transportă aproximativ 50 de kilograme de explozibil și că, în opinia Moscovei, impactul asupra unui bloc de locuințe ar fi trebuit să provoace distrugeri mult mai mari.

„Dacă o astfel de dronă ar fi lovit într-adevăr acoperișul unei clădiri, consecințele nu s-ar fi limitat la incendiul arătat de presa română. Acoperișul ar fi fost distrus complet”, a declarat reprezentantul Rusiei.

Oana Țoiu la ONU: „Fără îndoială drone este rusească”

Ministra de Externe Oana Țoiu a declarat la ONU că analiza militară și raportul tehnic realizat de anchetatorii români arată „fără îndoială” că drona prăbușită la Galați era un Geran-2 de origine rusească.

Concluzia este susținută de fragmentele recuperate, inclusiv de inscripții în caractere chirilice cu numele Geran-2, dar și de componente electronice, sisteme de navigație, module de control și elemente de construcție similare cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior în România și identificate ca fiind fabricate în Federația Rusă.

Drona ce a lovit blocul din Galați

Incidentul s-a produs în noaptea de 28 spre 29 mai, când o dronă încărcată cu explozibil a intrat în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproximativ patru minute pe teritoriul românesc, înainte să se prăbușească la etajul 10 al unui bloc de locuințe din Galați.

Explozia a provocat un incendiu și pagube importante clădirii. O mamă și un copil au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar blocul a fost evacuat temporar.

În aceeași intervenție, Rusia a recunoscut că armata sa a atacat în noaptea incidentului obiective din regiunea Odesa, inclusiv facilități din portul Reni, aflat în apropierea graniței cu România, dar a negat responsabilitatea pentru drona care a lovit Galațiul.

