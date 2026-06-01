Statele Unite condamnă la ONU incidentul de la Galați: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

„Condamnăm incursiunea imprudentă a unei drone militare rusești, care a intrat în spațiul aerian românesc și a lovit un bloc de apartamente din România, rănind mai multe persoane”, a declarat diplomatul Dan Negrea.

Acesta a transmis sprijinul Washingtonului pentru România.

„Statele Unite sunt alături de aliatul lor NATO, România. Gândurile noastre sunt alături de răniți și de toți cei afectați la Galați”, a spus reprezentantul SUA.

Diplomatul american a reiterat angajamentul Statelor Unite față de apărarea teritoriului NATO.

„Așa cum am mai spus, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat Negrea.

Reprezentantul SUA a mai spus că incidentul arată de ce războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să se încheie imediat.

„Statele Unite își reiterează apelul pentru o încetare imediată și cuprinzătoare a focului, ca pas spre un final durabil și negociat al războiului. Războiul trebuie să se oprească”, a subliniat acesta.