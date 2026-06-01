Reacția Chinei la incidentul cu drona din Galați: Criza din Ucraina se extinde peste granițe. Dacă se permite continuarea pe această cale, va avea cu siguranță consecințe ireversibile

Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a declarat în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate, că incidentul de la Galați reflectă extinderea efectelor războiului din Ucraina asupra statelor vecine. Acesta a făcut apel la calm, dialog și o soluționare diplomatică a conflictului.
Sursa foto: Caputara de ecran
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 23:30, Politic
Diplomatul chinez a subliniat că toate statele trebuie să respecte principiile și obiectivele Cartei ONU și a îndemnat părțile implicate să dea dovadă de calm. 

„China pledează în mod constant pentru calm, reținere și angajare în dialog și comunicare pentru a stabili faptele, a aborda întrebările ridicate și a rezolva disputele, cu scopul de a evita concepțiile greșite, percepțiile greșite și calculele greșite și de a preveni extinderea și escaladarea incidentului”, spune Fu Cong. 

Reprezentantul Beijingului a apreciat că incidentul de la Galați reprezintă o consecință a extinderii conflictului din Ucraina și a avertizat asupra escaladării continue. 

„Acest incident este rezultatul crizei din Ucraina care s-a extins peste granițe. Dacă situația va continua pe această cale de deteriorare și escaladare sau, mai rău, va scăpa de sub control, va avea cu siguranță consecințe ireversibile”, spune diplomatul Chinei. 

Oficialul a reiterat poziția constantă a Beijingului privind conflictul din Ucraina.

„China a cerut de mult timp încetarea focului și încetarea ostilităților, promovând discuții pentru pace și facilitând o soluționare politică. Sperăm că părțile implicate vor relua discuțiile cât mai curând” spune Fu Cong. 

Poziția Chinei a fost exprimată în cadrul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de Oana Țoiu, după explozia unei drone la Galați, incident soldat cu rănirea a doi civili, între care un copil, și evacuarea a aproximativ 70 de persoane. 

