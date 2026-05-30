Șeful Pentagonului cere aliaților asiatici să investească mai mult în apărare, pe fondul creșterii influenței militare a Chinei

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a cerut sâmbătă aliaților din Asia să își majoreze cheltuielile pentru apărare, avertizând asupra creșterii rapide a puterii militare a Chinei, scrie Reuters.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, unul dintre cele mai importante forumuri asiatice dedicate securității și apărării, unde participă lideri politici și diplomați din întreaga lume.

Pete Hegseth a spus că există „o alarmă justificată cu privire la creșterea forțelor armate istorice a Chinei și la extinderea activităților sale militare în regiune și dincolo de aceasta”.

Oficialul american a declarat că SUA consideră important ca aliații să devină mai puternici și mai independenți din punct de vedere militar pentru a descuraja eventualele amenințări.

„Un Pacific dominat de orice hegemon ar destrama echilibrul regional de putere”, a declarat Pete Hegseth. El a adăugat că „niciun stat, inclusiv China, nu poate impune hegemonie și pune sub semnul întrebării securitatea națiunii noastre și a aliaților noștri.”

Potrivit lui Hegseth, SUA se așteaptă ca statele partenere din Asia să își crească bugetele pentru apărare până la 3,5% din PIB. Washingtonul a promis chiar și investiții de aproximativ 1,5 trilioane de dolari în domeniul militar.

Secretarul Apărării a precizat că obiectivul SUA și al aliaților este menținerea unei stabilități.

„Ceea ce își doresc ei și ceea ce oferă Statele Unite este forță disciplinată, hotărâre constantă și o conducere suficient de încrezătoare pentru a vorbi și a merge încet, purtând un băț mare”, a spus acesta.

În același timp, Hegseth a spus că relațiile dintre Washington și Beijing sunt într-o perioadă mai bună comparativ cu anii anteriori.

„Ne întâlnim mai des cu omologii noștri chinezi, menținând linii deschise de comunicare între militari”, a declarat oficialul american.