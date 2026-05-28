Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei. Tensiuni majore privind politica comercială europeană

Declarația a fost făcută joi de ministrul economiei și comerțului, Carlos Cuerpo, în marja unei reuniuni desfășurate la Berlin.

Oficialul spaniol a precizat că, în acest moment, „nu a existat un sprijin politic concret pentru niciun document informal”, referindu-se la propunerea susținută recent de Franța și alte state europene.

Poziția Madridului vine după ce Spania semnase, săptămâna trecută, documentul transmis Comisiei Europene, prin care se solicita întărirea instrumentelor de protecție comercială împotriva practicilor considerate neloiale din partea Chinei.

Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei înaintea unei dezbateri decisive la Bruxelles

Retragerea sprijinului survine într-un moment sensibil pentru Uniunea Europeană, chiar înaintea unei dezbateri importante între comisarii europeni privind relația economică dintre UE și China.

Bruxelles-ul analizează noi măsuri pentru protejarea industriilor europene afectate de valul de produse chinezești competitive, în special în domeniul auto și al tehnologiilor verzi.

Carlos Cuerpo a subliniat că Spania preferă dialogul și cooperarea economică în locul unei abordări conflictuale. „Trebuie să colaborăm cu autoritățile chineze și să reducem dezechilibrele comerciale prin dialog”, a declarat oficialul spaniol.

Spania este considerată una dintre cele mai deschise economii europene față de investițiile chineze. În ultimii ani, premierul Pedro Sanchez a efectuat mai multe vizite oficiale la Beijing, iar companiile chineze au investit masiv în sectoare strategice precum energia solară și industria auto.

Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei, iar Europa rămâne divizată

Schimbarea rapidă de poziție a Madridului scoate la iveală dificultățile Uniunii Europene de a adopta o strategie comună în raport cu Beijingul. În timp ce Franța, Belgia, Țările de Jos și Lituania susțin o linie mai dură împotriva Chinei, alte state precum Germania, Slovacia sau Republica Cehă preferă menținerea relațiilor economice și evitarea unor tensiuni comerciale majore.

Experții consideră că această lipsă de unitate ar putea afecta capacitatea UE de a răspunde eficient provocărilor economice globale și concurenței tot mai agresive venite din partea Chinei.

În perioada următoare, liderii europeni vor încerca să găsească un echilibru între protejarea pieței interne și menținerea unor relații comerciale stabile cu Beijingul, într-un context economic și geopolitic tot mai complicat.