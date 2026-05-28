Prima pagină » Știri externe » Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei. Tensiuni majore privind politica comercială europeană

Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei. Tensiuni majore privind politica comercială europeană

Spania își retrage sprijinul acordat inițiativei conduse de Franța pentru consolidarea măsurilor comerciale ale Uniunii Europene împotriva Chinei, într-o mișcare care evidențiază diviziunile tot mai mari din interiorul blocului comunitar.
Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei. Tensiuni majore privind politica comercială europeană
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
28 mai 2026, 21:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarația a fost făcută joi de ministrul economiei și comerțului, Carlos Cuerpo, în marja unei reuniuni desfășurate la Berlin.

Oficialul spaniol a precizat că, în acest moment, „nu a existat un sprijin politic concret pentru niciun document informal”, referindu-se la propunerea susținută recent de Franța și alte state europene.

Poziția Madridului vine după ce Spania semnase, săptămâna trecută, documentul transmis Comisiei Europene, prin care se solicita întărirea instrumentelor de protecție comercială împotriva practicilor considerate neloiale din partea Chinei.

Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei înaintea unei dezbateri decisive la Bruxelles

Retragerea sprijinului survine într-un moment sensibil pentru Uniunea Europeană, chiar înaintea unei dezbateri importante între comisarii europeni privind relația economică dintre UE și China.

Bruxelles-ul analizează noi măsuri pentru protejarea industriilor europene afectate de valul de produse chinezești competitive, în special în domeniul auto și al tehnologiilor verzi.

Carlos Cuerpo a subliniat că Spania preferă dialogul și cooperarea economică în locul unei abordări conflictuale. „Trebuie să colaborăm cu autoritățile chineze și să reducem dezechilibrele comerciale prin dialog”, a declarat oficialul spaniol.

Spania este considerată una dintre cele mai deschise economii europene față de investițiile chineze. În ultimii ani, premierul Pedro Sanchez a efectuat mai multe vizite oficiale la Beijing, iar companiile chineze au investit masiv în sectoare strategice precum energia solară și industria auto.

Spania se retrage din planul UE împotriva Chinei, iar Europa rămâne divizată

Schimbarea rapidă de poziție a Madridului scoate la iveală dificultățile Uniunii Europene de a adopta o strategie comună în raport cu Beijingul. În timp ce Franța, Belgia, Țările de Jos și Lituania susțin o linie mai dură împotriva Chinei, alte state precum Germania, Slovacia sau Republica Cehă preferă menținerea relațiilor economice și evitarea unor tensiuni comerciale majore.

Experții consideră că această lipsă de unitate ar putea afecta capacitatea UE de a răspunde eficient provocărilor economice globale și concurenței tot mai agresive venite din partea Chinei.

În perioada următoare, liderii europeni vor încerca să găsească un echilibru între protejarea pieței interne și menținerea unor relații comerciale stabile cu Beijingul, într-un context economic și geopolitic tot mai complicat.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia