Germania avertizează cu privire la dezechilibrele comerciale în relația cu China

Ministrul german al Economiei a început, miercuri, o vizită în China, Berlinul afirmând că dorește să intensifice cooperarea cu un partener cheie, avertizând totodată asupra agravării dezechilibrelor comerciale.
Daiana Rob
27 mai 2026, 12:39
Ministra germană al Economiei, Katherina Reiche a sosit la Beijing pentru o vizită de trei zile, fiind cel mai recent înalt oficial german care se îndreaptă către principalul partener comercial al Germaniei, în contextul eforturilor de a gestiona relații din ce în ce mai complexe, potrivit AFP, citată de France24. 

China reprezintă, de mult timp, o piață de încredere pentru exporturile germane, de la automobile și până la utilaje industriale. Astfel, Beijingul a devenit un concurent în multe sectoare economice, schimbând complet dinamica relației economice dintre cele două state.

Ministra este însoțită de o delegație de afaceriști, dar și de parlamentari germani. Oficiala a precizat că cele două țări „sunt legate de una dintre cele mai semnificative relații economice din lume”.

„În vremuri de incertitudine globală, avem nevoie de dialog, încredere și parteneriate solide. Prin urmare, voi pleda pe teren pentru o cooperare modernă – bazată pe deschidere, concurență și beneficii reciproce”, a declarat ea într-un comunicat publicat de Ministerul Economiei din Germania.

Ministra germană a Economiei va vizita și orașul Guangzhou, din sudul Chinei. Ea va purta discuții cu vicepremierul chinez He Lifeng și cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, făcând o vizită și la sediul unor companii.

Există și domenii în care Germania și China au dezacorduri

Cu toate acestea, există și domenii în care Beijingul și Berlinul au dezacorduri, de la practicile comerciale până la drepturile omului. Este probabil ca ministra germană să abordeze și aceste subiecte.

Ministerul Economiei a subliniat că, în special, există în prezent un „dezechilibru comercial evident” între a doua și a treia economie mondială.

Exporturile germane au scăzut cu aproximativ 10% în 2025, ajungând la circa 80 de miliarde de euro (93 de miliarde de dolari), în timp ce importurile din China au crescut la aproximativ 170 de miliarde de euro, potrivit comunicatului citat.

Concurența tot mai mare pentru firmele germane din China a fost unul dintre factorii care au afectat economia germană, stagnantă în ultimii ani.

Cancelarul Friedrich Merz a vizitat China în februarie, iar creșterea deficitului comercial a fost, de asemenea, un punct central al discuțiilor.

