Rumen Radev, în cadrul deplasării sale la Berlin: Bulgaria cere clarificarea priorităților UE

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, și-a început primul turneu extern după preluarea mandatului cu o vizită oficială în Germania, unde a discutat despre cooperarea în domeniul apărării și viitorul buget al Uniunii Europene, potrivit Euractiv.

Vizita la Berlin a avut loc la doar zece zile după instalarea noului guvern bulgar și a inclus întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz. Din delegația Bulgariei au făcut parte și vicepremierul și ministrul Economiei, Aleksandar Pulev, precum și ministrul de externe Velislava Petrova.

De data aceasta, Bruxelles-ul vede deplasarea drept una foarte importantă, având în vedere că este în joc poziția Sofiei în dosarele europene majore, mai ales în ceea ce privește Ucraina, apărarea și noul cadru financiar al UE.

În timpul întâlnirii, Friedrich Merz a insistat pe ideea solidarității europene și a punctat că este nevoie de o poziție clară în fața Rusiei. În același timp, Radev a încercat să transmită că Bulgaria vrea să joace un rol mai important în industria europeană de apărare.

Premierul bulgar a prezentat în cadrul deplasării și o serie de date economice, care arătau că schimburile comerciale dintre cele două țări ajung la aproximativ 12 miliarde de euro anual.

Germania este principalul partener comercial și investitor al Bulgariei, iar peste 400.000 de bulgari trăiesc în Germania.

O mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe domeniul militar și industrial. Radev a vorbit despre proiecte comune cu firme germane, inclusiv două fabrici Rheinmetall care produc praf de pușcă și muniție de 155 mm, sistemul de apărare aeriană IRIS-T și rachetele antinavă RBS-15.

El a spus că Bulgaria este pregătită și pentru producția de drone în serie, într-un sector în care, potrivit lui, proiectul franco-german Eurodrone „a eșuat”.

De asemenea, Radev a prezentat și planurile pentru o gigafabrică de inteligență artificială susținută de un investitor german.

„Contează pentru noi nu doar să ne aprovizionăm din Germania; pentru noi contează și să construim o cooperare industrială puternică”, a declarat Radev, explicând că Bulgaria își dorește să participe la proiectarea și la producția de echipamente militare.

La rândul său, Friedrich Merz a venit cu critici la adresa fragmentării industriei europene de apărare și a spus că susține dezvoltarea unor capacități comune mai puternice.

„Suveranitatea europeană înseamnă capacități și capacități europene de apărare”, a spus cancelarul german, avertizând că Europa produce în continuare prea multe sisteme diferite, în cantități prea mici.

Viitorul buget european și războiul din Ucraina, printre discuții

Un alt subiect abordat de Radev a fost și viitorul buget european, când acesta a afirmat că actuala formulă pune presiune suplimentară pe Bulgaria, mai ales în contextul adoptării monedei euro.

El a apărat menținerea fondurilor pentru politica de coeziune și Politica Agricolă Comună, chiar dacă Uniunea Europeană mută tot mai multe resurse către apărare și competitivitate economică.

Merz a avertizat că negocierile privind următorul buget multianual al UE vor fi dificile și ar putea continua până la finalul anului 2026. El a spus că statele europene cheltuiesc deja mai mulți bani pentru plata datoriilor decât pentru apărare.

Diferențele cele mai mari dintre cei doi lideri au apărut în privința războiului din Ucraina.

Rumen Radev a cerut reluarea negocierilor diplomatice între Kiev, Moscova, Washington și Bruxelles: „Un război de uzură… epuizează pe toți cei care participă și pe toți cei care îi susțin”.

În schimb, cancelarul Friedrich Merz a spus că diplomația nu poate avansa fără oprirea atacurilor rusești asupra civililor. Potrivit lui Merz, Kremlinul a răspuns până acum la fiecare inițiativă de pace prin atacuri și mai puternice.

În cadrul vizitei, Radev a fost întrebat și despre libertatea presei din Bulgaria.

El a făcut precizări despre intenția guvernului de a clarifica regulile privind proprietatea media și de a asigura o finanțare pentru posturile publice BNT și BNR, despre care a spus că depind prea mult de ciclurile politice.