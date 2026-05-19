Poluare toxică în Marea Britanie: „chimicalele eterne” au contaminat ecosistemul marin

Potrivit studiului, unele probe au depășit de 13 ori pragurile considerate sigure pentru apele de coastă, iar cercetătorii avertizează că fenomenul ar putea fi prezent în întreaga Mare Britanie, mai arată The Guardian.

Substanțe toxice găsite în pești, alge și mamifere marine

Cercetătorii au analizat date oficiale și probe prelevate din mai multe specii marine, inclusiv pești, alge și nevertebrate. Au fost identificate concentrații ridicate de PFAS inclusiv în ficatul marsuinilor din zonă. PFAS reprezintă o familie de substanțe chimice folosite în produse rezistente la apă și grăsimi, precum tigăi antiaderente, ambalaje alimentare sau haine impermeabile. Acestea sunt numite „forever chemicals” deoarece se degradează extrem de greu în natură și pot rămâne în mediu zeci sau chiar sute de ani. Mai multe studii au asociat aceste substanțe cu afecțiuni grave, inclusiv cancer, probleme hormonale și tulburări ale sistemului imunitar.

Cercetătorii indică stațiile de epurare și canalizarea

Autorii studiului susțin că o mare parte din poluare provine din apele uzate tratate, evacuările din rețelele de canalizare, fostele gropi de gunoi și siturile militare din apropiere. Profesorul Alex Ford, unul dintre autorii studiului, a declarat că actualele companii de apă nu au capacitatea tehnică de a elimina aceste substanțe din apă. „Dacă ar exista o deversare de petrol în Solent, companiile ar trebui să plătească pentru refacerea habitatelor. Dar acest lucru nu se întâmplă în cazul apelor uzate”, a spus cercetătorul. El a adăugat că problema trebuie rezolvată „de la sursă”, prin interzicerea acestor substanțe.

„Nu este doar o problemă a Solentului”

Potrivit studiului, aproape toate apele de suprafață testate în Anglia ar eșua noilor standarde europene privind toxicitatea combinată a PFAS. „Nu cred că povestea noastră este specifică Solentului. Cred că am vedea același model în toată Marea Britanie”, a avertizat Alex Ford. Organizațiile de mediu cer acum măsuri urgente și includerea unei interdicții generale asupra PFAS în reforma sistemului britanic de apă.

UE merge spre interzicerea PFAS

Uniunea Europeană lucrează deja la o interdicție extinsă a PFAS, cu excepții limitate pentru domenii precum medicina. Guvernul britanic a anunțat că va consulta specialiștii pentru stabilirea unor limite oficiale și pentru dezvoltarea unui plan național privind aceste substanțe toxice.Organizația Marine Conservation Society susține însă că autoritățile „trebuie să meargă mai repede și mai departe”. „Nu este suficient să planifici un plan. Avem nevoie urgentă de acțiune”, au transmis reprezentanții ONG-ului.