Planeta, sub o ploaie chimică invizibilă: Poluarea cu „substanțe eterne” nu dă semne de oprire

Un nou studiu internațional atrage atenția că o formă invizibilă de poluare chimică cade pe întreaga planetă.

Oamenii de știință avertizează că substanțe introduse inițial pentru a proteja stratul de ozon contribuie acum la răspândirea globală a unor „subtanțe chimice eterne”, scrie ScienceDaily.

Cercetători de la Universitatea Lancaster au descoperit că acidul trifluoroacetic, sau TFA, se acumulează în ploaie, apă, sol și gheață.

Substanța a ajuns chiar și în regiuni izolate, precum Arctica, deși este emisă la mari distanțe de aceste zone.

Substanțe sigure pentru ozon, cu efecte pe termen lung

Studiul arată că substanțele chimice folosite pentru a înlocui clorofluorocarburile (CFC) care distrug ozonul reprezintă o sursă majoră de TFA.

Printre aceste substanțe se află agenți frigorifici, gaze industriale și unele anestezice inhalatorii, dezvoltate pentru a înlocui chimicale folosite anterior în frigidere, spray-uri și sisteme de aer condiționat, dăunătoare stratului de ozon.

Între anii 2000 și 2022, aproximativ 335.500 de tone de TFA au fost depuse pe suprafața Pământului.

Pentru că multe dintre aceste gaze rămân în atmosferă timp de decenii, poluarea continuă mult după momentul emisiilor.

Cercetătorii avertizează că producția anuală de TFA ar putea atinge un vârf oricând între 2026 și 2100.

Acest lucru înseamnă că nivelurile din mediu ar putea continua să crească timp de generații.

De ce TFA îi îngrijorează pe oamenii de știință

TFA face parte din familia PFAS, adesea numite „substanțe eterne” deoarece rezistă descompunerii naturale.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice consideră TFA dăunător pentru viața acvatică.

Substanța a fost detectată și în sângele și urina umană.

Autoritățile germane au propus clasificarea TFA ca potențial toxic pentru reproducerea umană.

Deși nivelurile actuale sunt considerate sub pragurile de pericol imediat, oamenii de știință avertizează asupra acumulării pe termen lung.

Unii experți susțin că poluarea cu TFA ar trebui tratată ca un risc la nivel de limită planetară.

Gheața arctică dezvăluie răspândirea globală

Folosind modele atmosferice, cercetătorii au urmărit modul în care TFA se formează și se deplasează la nivel global.

Rezultatele au fost confirmate prin analize ale carotelor de gheață arctică și ale probelor de apă de ploaie.

Aproape tot TFA detectat în gheața arctică pare să fie legat de substanțele care au înlocuit CFC-urile.

Acest lucru arată cât de ușor pot călători gazele cu durată lungă de viață înainte de a se descompune și a se depune.

Noii agenți frigorifici adaugă incertitudine

Studiul atrage atenția și asupra agenților frigorifici mai noi, precum HFO-1234yf, utilizați în sistemele de aer condiționat auto.

Deși sunt promovați ca fiind favorabili climei, aceste substanțe formează, de asemenea, TFA.

Oamenii de știință spun că monitorizarea globală trebuie extinsă pentru a evalua riscurile viitoare.

Fără intervenții, ploaia chimică invizibilă ar putea deveni o caracteristică permanentă a mediului terestru.