Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » O substanță chimică care nu se descompune pătrunde în ape și în sol. Elveția cere limitarea substanțelor care o generează

O substanță chimică care nu se descompune pătrunde în ape și în sol. Elveția cere limitarea substanțelor care o generează

Molecula chimică, care face parte din grupul substanțelor fluorurate persistente, ajunge în ape și sol, iar eliminarea ei este aproape imposibilă. Elveția a avertizat oficial că trebuie reduse cât mai mult folosirea substanțelor care o formează.
O substanță chimică care nu se descompune pătrunde în ape și în sol. Elveția cere limitarea substanțelor care o generează
Maria Miron
06 ian. 2026, 14:30, Ştiinţă-Sănătate

Cercetătorii elvețieni, în colaborare cu autoritățile de mediu și Universitatea din Berna, au investigat cum acidul trifluoroacetic (TFA) – cea mai mică moleculă din familia PFAS – ajunge în apa și solul Elveției. Studiul a combinat măsurători realizate pe parcursul a trei ani, probe de apă arhivate încă din 1984 și un model atmosferic detaliat, care a permis estimări precise ale modului în care acidul se răspândește în mediu.

Cancelaria Federală a comunicat marți că această substanță se acumulează tot mai mult în apa și solul din Elveția.

Produsă de gazele folosite în răcire și climatizare

„TFA format în atmosferă ajunge rapid în precipitații, de unde pătrunde în apele de suprafață și apoi în apa subterană”, a explicat Stefan Reimann, cercetător elvețian care studiază substanțele chimice din atmosferă la Empa, laborator federal din Elveția.

Rezultatele arată că nivelurile din ape și precipitații s-au înmulțit de-a lungul ultimelor decenii. Aceasta se datorează în primul rând creșterii utilizării hidrofluorolefinelor, gaze folosite în aparatele de răcire și în sistemele de climatizare sau propulsie.

Pesticidele duc substanța în ape și oceane

„Pe măsură ce folosim tot mai mult aceste gaze, estimăm că intrarea TFA în mediu va continua să crească”, a precizat cercetătorul.

O altă sursă este descompunerea pesticidelor, care introduc acidul direct în ape prin sol. „Odată ajuns în apă, TFA rămâne practic neschimbat, iar locul său final de acumulare este oceanul”, a menționat autor principal al studiului, Stephan Henne.

Estimări pentru orice apă din Europa

Cercetătorii elvețieni spun că modelul lor este capabil să estimeze cantitățile acestei molecule chimice indestructibile care ajung în ape, în funcție de precursorii chimici și de transportul în atmosferă.

„Putem calcula pentru orice locație din Europa cât TFA ajunge acolo într-o anumită lună”, spune Henne. Aceasta înseamnă că, deși măsurătorile cercetării provin din Elveția, oamenii de știință pot anticipa cum se răspândesc aceste molecule în alte regiuni.

„Trebuie reduse substanțele care o formează”

Cât de nociv este TFA pentru oameni și alte organisme nu este încă pe deplin clar, dar unele studii recente arată că ar putea avea efecte toxice pe termen lung. „TFA este foarte persistent, se acumulează tot mai mult în apa noastră și aproape că nu poate fi eliminat”, avertizează specialiștii de mediu. „De aceea trebuie să fim precauți și să reducem cât mai mult folosirea substanțelor care duc la formarea sa”.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor