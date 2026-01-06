O substanță chimică care nu se descompune pătrunde în ape și în sol. Elveția cere limitarea substanțelor care o generează

Cercetătorii elvețieni, în colaborare cu autoritățile de mediu și Universitatea din Berna, au investigat cum acidul trifluoroacetic (TFA) – cea mai mică moleculă din familia PFAS – ajunge în apa și solul Elveției. Studiul a combinat măsurători realizate pe parcursul a trei ani, probe de apă arhivate încă din 1984 și un model atmosferic detaliat, care a permis estimări precise ale modului în care acidul se răspândește în mediu.

Cancelaria Federală a comunicat marți că această substanță se acumulează tot mai mult în apa și solul din Elveția.

Produsă de gazele folosite în răcire și climatizare

„TFA format în atmosferă ajunge rapid în precipitații, de unde pătrunde în apele de suprafață și apoi în apa subterană”, a explicat Stefan Reimann, cercetător elvețian care studiază substanțele chimice din atmosferă la Empa, laborator federal din Elveția.

Rezultatele arată că nivelurile din ape și precipitații s-au înmulțit de-a lungul ultimelor decenii. Aceasta se datorează în primul rând creșterii utilizării hidrofluorolefinelor, gaze folosite în aparatele de răcire și în sistemele de climatizare sau propulsie.

Pesticidele duc substanța în ape și oceane

„Pe măsură ce folosim tot mai mult aceste gaze, estimăm că intrarea TFA în mediu va continua să crească”, a precizat cercetătorul.

O altă sursă este descompunerea pesticidelor, care introduc acidul direct în ape prin sol. „Odată ajuns în apă, TFA rămâne practic neschimbat, iar locul său final de acumulare este oceanul”, a menționat autor principal al studiului, Stephan Henne.

Estimări pentru orice apă din Europa

Cercetătorii elvețieni spun că modelul lor este capabil să estimeze cantitățile acestei molecule chimice indestructibile care ajung în ape, în funcție de precursorii chimici și de transportul în atmosferă.

„Putem calcula pentru orice locație din Europa cât TFA ajunge acolo într-o anumită lună”, spune Henne. Aceasta înseamnă că, deși măsurătorile cercetării provin din Elveția, oamenii de știință pot anticipa cum se răspândesc aceste molecule în alte regiuni.

„Trebuie reduse substanțele care o formează”

Cât de nociv este TFA pentru oameni și alte organisme nu este încă pe deplin clar, dar unele studii recente arată că ar putea avea efecte toxice pe termen lung. „TFA este foarte persistent, se acumulează tot mai mult în apa noastră și aproape că nu poate fi eliminat”, avertizează specialiștii de mediu. „De aceea trebuie să fim precauți și să reducem cât mai mult folosirea substanțelor care duc la formarea sa”.