Focar de meningită în Marea Britanie. Un student a murit

Tânărul era înscris la Henley College din Oxfordshire, potrivit unui cabinet medical, citat de Sky News.

Într-o declarație, cabinetul medical a transmis: „Am luat legătura cu Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie în această dimineață (14 mai) în legătură cu vestea foarte tristă că un student de la Henley College a decedat, fiind suspectat de boală meningococică”.

Reprezentanții cabinetului susțin că îi contactează pe cei care ar putea fi expuși riscului din cauza unor relații cu studentul.

Numărul cazurilor confirmate este foarte mic, astfel încât în prezent nu există planuri pentru un program local de vaccinare de urgență împotriva meningitei.

Unul dintre cazuri a fost confirmat ca fiind meningită de tip B, aceeași tulpină care a provocat o serie de cazuri mortale în Kent la începutul acestui an.

Într-un comunicat publicat joi, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a declarat că specialiștii săi „colaborează cu autoritățile locale și cu partenerii din cadrul Serviciului Național de Sănătate (NHS) în urma a trei cazuri de infecție meningococică (meningită) înregistrate la tineri din Reading”.