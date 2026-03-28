Un parc natural din Marea Britanie eutanasiază o întreagă haită de lupi după ce aceștia s-au atacat între ei

Haita de cinci lupi a fost eutanasiată după ce trei dintre ei au suferit răni care le-au pus viața în pericol pe fondul violenței tot mai mari, a anunțat Wildwood Trust într-un comunicat distribuit vineri CNN.

După ce alte intervenții nu au reușit să oprească luptele și în urma discuțiilor dintre îngrijitorii de animale cu experiență și specialiștii veterinari, parcul, situat chiar în afara orașului Canterbury, a decis să eutanasieze lupii – numiți Odin, Nuna, Minimus, Tiberius și Maximus – pentru a preveni suferințe suplimentare.

„Îngrijitorii noștri țin enorm la aceste animale și au făcut tot ce au putut pentru a găsi o soluție”, a declarat Paul Whitfield, directorul general al Wildwood Trust, în comunicat.

Lupii, în risc inacceptabil de vătămări grave

„Lupii sunt animale extrem de sociale care trăiesc în cadrul unor structuri familiale complexe, iar atunci când aceste dinamici se descompun, conflictele și respingerea pot crește. În acest caz, acest lucru a dus la preocupări continue legate de bunăstarea animalelor și la un risc inacceptabil de vătămări grave”, a continuat el.

„Eutanasia nu este niciodată luată cu ușurință, dar în îngrijirea responsabilă a animalelor poate fi uneori opțiunea cea mai umană atunci când bunăstarea nu mai poate fi menținută”, a adăugat Whitfield. „Această decizie a fost o ultimă soluție, bunăstarea animalelor fiind prioritatea noastră”, a spus el. „Este incredibil de dificil, dar în cele din urmă a fost lucrul corect de făcut pentru a preveni suferințe suplimentare.”

Întrucât lupii trăiesc în legături strânse cu haita lor, ținerea lor în izolare sau separare pe termen lung ar fi creat mai multe probleme de bunăstare, potrivit parcului.

De asemenea, plasarea lupilor în alte haite nu era o opțiune, deoarece acest lucru ar fi putut duce la mai multe conflicte și răniri sau la destrămarea unei alte haite, a precizat acesta.