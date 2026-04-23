Optsprezece lupi găsiți morți într-un parc național italian. Sunt suspiciuni de otrăvire

Autoritățile parcului național Abruzzo, Lazio și Molise au declarat că opt lupi au fost găsiți morți în ultimele zile în trei zone diferite ale vastului parc, adăugându-se la cele 10 cadavre descoperite săptămâna trecută. De asemenea, au fost găsite trei vulpi moarte și un șorecar, relatează The Guardian.

„Dezamăgirea se amestecă cu disperarea… Este o durere care variază de la suferință profundă la neîncredere”, au declarat autoritățile parcului național într-un comunicat . „Sperăm că nu va trebui să ne confruntăm cu alte vești proaste. Repetăm ​​încă o dată că, indiferent de motivație, ilegalitatea și infracțiunea nu pot fi justificate în niciun fel.”

O anchetă penală a început săptămâna trecută după ce rangerii parcului au găsit momeală otrăvită în vecinătatea a cinci lupi morți din zona Alfedena, ceea ce a dus la suspiciuni că alți cinci lupi găsiți în Pescasseroli au murit în același mod.

Se fac teste pentru a determina cum au murit animalele, deși autoritățile parcului au declarat că moartea simultană a altor specii de animale indică puternic o otrăvire deliberată.

„Cele mai grave crime împotriva vieții sălbatice din ultimii 10 ani”

Situația este deosebit de îngrijorătoare, având în vedere prezența ursului marsican, o subspecie a ursului brun aflată în pericol critic de dispariție, în munții Apenini din parcul național.

Luciano D’Angelo, procurorul care conduce ancheta, a declarat săptămâna trecută pentru Corriere della Sera : „Urșii și lupii sunt simboluri ale acestei zone și nu tratăm uciderile cu ușurință. Investigațiile inițiale ne spun că a fost otravă, dar vom ști mai târziu exact ce a fost.”

Unitatea italiană a Fondului Mondial pentru Natură (WWF) a declarat că presupusele ucideri de lupi au fost „cele mai grave crime împotriva vieții sălbatice din ultimii 10 ani” și au marcat „o tendință criminală inacceptabilă într-o țară civilizată”.