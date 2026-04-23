Optsprezece lupi găsiți morți într-un parc național italian. Sunt suspiciuni de otrăvire

Cadavrele a 18 lupi au fost găsite într-un parc național italian în decurs de o săptămână, într-o serie de otrăviri descrise de conservaționiști drept cele mai grave infracțiuni împotriva faunei sălbatice din Italia din ultimul deceniu.
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
23 apr. 2026, 17:42, Știri externe

Autoritățile parcului național Abruzzo, Lazio și Molise au declarat că opt lupi au fost găsiți morți în ultimele zile în trei zone diferite ale vastului parc, adăugându-se la cele 10 cadavre descoperite săptămâna trecută. De asemenea, au fost găsite trei vulpi moarte și un șorecar, relatează The Guardian.

„Dezamăgirea se amestecă cu disperarea… Este o durere care variază de la suferință profundă la neîncredere”, au declarat autoritățile parcului național într-un comunicat . „Sperăm că nu va trebui să ne confruntăm cu alte vești proaste. Repetăm ​​încă o dată că, indiferent de motivație, ilegalitatea și infracțiunea nu pot fi justificate în niciun fel.”

O anchetă penală a început săptămâna trecută după ce rangerii parcului au găsit momeală otrăvită în vecinătatea a cinci lupi morți din zona Alfedena, ceea ce a dus la suspiciuni că alți cinci lupi găsiți în Pescasseroli au murit în același mod.

Se fac teste pentru a determina cum au murit animalele, deși autoritățile parcului au declarat că moartea simultană a altor specii de animale indică puternic o otrăvire deliberată.

„Cele mai grave crime împotriva vieții sălbatice din ultimii 10 ani”

Situația este deosebit de îngrijorătoare, având în vedere prezența ursului marsican, o subspecie a ursului brun aflată în pericol critic de dispariție, în munții Apenini din parcul național.

Luciano D’Angelo, procurorul care conduce ancheta, a declarat săptămâna trecută pentru Corriere della Sera : „Urșii și lupii sunt simboluri ale acestei zone și nu tratăm uciderile cu ușurință. Investigațiile inițiale ne spun că a fost otravă, dar vom ști mai târziu exact ce a fost.”

Unitatea italiană a Fondului Mondial pentru Natură (WWF) a declarat că presupusele ucideri de lupi au fost „cele mai grave crime împotriva vieții sălbatice din ultimii 10 ani” și au marcat „o tendință criminală inacceptabilă într-o țară civilizată”.

