Exerciții NATO: Franța testează tehnologia de luptă bazată pe AI, ca alternativă la sistemul dezvoltat în SUA

Potrivit declarațiilor date de generalul Patrick Justel, șeful adjunct al Statului Major General al Armatei Franceze, noul sistem „Arcadia”, bazat pe AI, este o alternativă a sistemului american „Maven Smart”, dezvoltat de SUA.

„Arcadia este răspunsul nostru la Maven”, a declarat Justel, citat de Defence News.

Potrivit oficialului militar francez, utilizarea sistemului Maven de către NATO ridică probleme legate de suveranitatea digitală, „așa că se pune întrebarea dacă ar trebui să adoptăm Maven fără rezerve sau dacă ar trebui să căutăm alte soluții”.

Armata franceză a testat deja sistemul „Arcadia”, în România, în cadrul exercițiului militar „Dacian Fall”, dar și „Orion 26” în Franța.

Bazat pe lucrări în cadrul proiectului Artemis.IA

Arcadia se bazează pe lucrările anterioare ale Ministerului Forțelor Armate, realizate în cadrul proiectului Artemis demarat în 2022, care utilizează inteligența artificială pentru a procesa volume uriașe de date din domeniul apărării.

Oficialul militar a precizat că Armata Franceză a dezvoltat scenarii de utilizare pentru Arcadia atât la nivel intern, cât și în colaborare cu partenerii din industrie.

Sistemul francez este conceput ca o alternativă mai rezilientă decât varianta americană, pentru că va fi „extrem de descentralizat”, spre deosebire de un sistem centralizat. Toate posturile de comandă fiind conectate la servere amplasate pe teren într-o arhitectură de rețea de tip mesh, și nu la un cloud centralizat la distanță.

„În primul rând, distribuie datele și, în cazul distrugerii sau al pierderii conexiunii, ne permite să menținem autonomia părții rămase, iar în al doilea rând, este mai ușor de implementat”, a declarat Justel.

Franța va desfășura sistemul Arcadia în cadrul exercițiului de interoperabilitate al NATO „Coalition Warrior” (CWIX), un exercițiu pe teren care va avea loc în Polonia în perioada 8-26 iunie.

Nu este singurul program AI dezvoltat de francezi

În cadrul activităților sale în domeniul inteligenței artificiale aplicate în domeniul comenzii și controlului, Armata Franceză a dezvoltat propriul model lingvistic de mari dimensiuni destinat ofițerilor de stat major.

Programul se numește „Berthier” și are nume inspirat de șeful de stat major al lui Napoleon. Potrivit oficialului militar, sistemul AI este utilizat pentru sintetizarea informațiilor, extragerea datelor operaționale. Scopul său este sprijinirea elaborărilor de planuri de acțiune, însă deciziile finale sunt luate tot de comandanți.