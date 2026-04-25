Optoelectronica testează cu succes sistemul anti-dronă Sky Dome la exercițiul NATO de la Capu Midia

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul exercițiului a fost prezentat sistemul Sky Dome, parte a portofoliului companiei, dedicat combaterii amenințărilor cu drone. Acesta este dezvoltat în baza unui acord de cooperare industrială între Optoelectronica și SkyLock Systems, care vizează producerea echipamentelor în România, în conformitate cu cerințele programului SAFE al Uniunii Europene.

Sistemul Sky Dome include componente de detecție – LRF Detector, senzor EO/IR, radar și senzor acustic – precum și mijloace de neutralizare, între care bruiatoare portabile și omnidirecționale, GPS/GNSS spoofer, laser anti-dronă, soluții de preluare cibernetică și vectori cinetici.

Reprezentanții companiei au arătat că, pe durata exercițiului, Optoelectronica a prezentat „singura soluție integrată care include și componente de laser anti-drone”.

În cadrul Zilei Distinșilor Vizitatori, standul companiei a fost vizitat de ministrul apărării naționale, Radu Miruță, precum și de echipa de comandă a Statului Major al Apărării, condusă de generalul-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării.

În discuțiile purtate, ministrul apărării „a manifestat interes față de capacitatea sistemului laser de a neutraliza drone, în special în ceea ce privește utilizarea sa împotriva amenințărilor cu care se confruntă România în zona de frontieră cu Ucraina”.

Totodată, oficialului i-au fost prezentate „capabilitățile și modalitățile de utilizare pentru a face față amenințărilor provocate de sisteme aeriene fără pilot, inclusiv inclusiv cele militare clasa a II-a de tip Shahed”.

Conform comunicatului, sistemul Sky Dome furnizat de Optoelectronica „a reușit neutralizarea cu succes a tuturor sistemelor aeriene fără pilot care au fost utilizate de către organizatori pe parcursul întregului exercițiu”.