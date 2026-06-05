Nicușor Dan, explicații despre incidentul din Portul Constanța: „Forțele ucrainene au pierdut controlul. În acest moment, cele patru drone s-au autodetonat”

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit vineri noi explicații despre incidentul de securitate produs în Portul Constanța, unde o dronă marină a explodat în cursul dimineții.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului a scris că dispozitivul făcea parte dintr-o operațiune militară ucraineană împotriva Rusiei și că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra mai multor drone din cauza acțiunilor de război electronic desfășurate de Rusia.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a precizat că pătrunderea dronei în spațiul României este o consecință evidentă a războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a spus acesta.

„Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele României a mai precizat că „în acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat”.

Șeful statului a detaliat și locurile unde s-au produs exploziile.

„Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța”, a transmis președintele.

„Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai precizat că pe parcursul întregii zile de vineri a fost în contact permanent cu instituțiile implicate în gestionarea situației.

„Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directa între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO”, a transmis șeful statului.