Liderii nordici și baltici susțin „calea ireversibilă” a Ucrainei către NATO

„Ucraina este un partener strategic de securitate al NATO, contribuind direct la securitatea euro-atlantică prin experiența sa pe câmpul de luptă, inovația tehnologică și capacitatea industrială”, au declarat liderii în capitala Estoniei.

„Susținem Ucraina pe calea sa ireversibilă către integrarea euro-atlantică deplină, inclusiv aderarea la NATO”, au declarat șefii de guvern reuniți la Tallinn în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Europa este cea mai puternică atunci când europenii acționează împreună, și nu separat. Exact asta realizăm în toate formatele noastre. Duminică a avut loc o întâlnire în formatul Ucraina – E3. Astăzi, Ucraina – NB8. În plus, menținem un contact constant cu Statele Unite. Ne pregătim împreună pentru viitoarele summituri UE și NATO, precum și pentru întâlnirile din cadrul summitului G7. Toate acestea pot asigura rezultate reale”, a anunțat Zelenski.

Statele din formatul NB8 (Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia) consideră că securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea întregului continent