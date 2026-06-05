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Premierul Keir Starmer avertizează: Rusia ar putea ataca un stat NATO până în anul 2030

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații occidentale și ale NATO, Rusia ar putea fi pregătită să lanseze un atac împotriva Alianței Nord-Atlantice până în 2030.
Premierul Keir Starmer avertizează: Rusia ar putea ataca un stat NATO până în anul 2030
Sursa foto: Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 iun. 2026, 20:45, Știri externe
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„Evaluarea noastră de informații și evaluarea altor țări din NATO este că ar putea exista un atac al Rusiei asupra NATO încă din 2030. Așadar, puteți vedea urgența și prioritatea pe care o acordăm acum acestui lucru”, a spus vineri liderul guvernului de la Londra, citat de Euronews

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Acesta nu este primul avertisment de acest fel lansat de către un lider occidental. În luna decembrie a anului trecut, secretarul general NATO, Mark Rutte a făcut apel la creșterea cheltuielilor destinate apărării, subliniind că Rusia ar putea lansa operațiuni ofensive împotriva Alianței. 

„Europa este următoarea țintă a Rusiei. NATO este deja în pericol”, afirma liderul NATO. 

Mai recent, președintele Zelenski a transmis că Rusia ar putea lansa un atac asupra unui stat NATO care se învecinează cu Belarus. 

Eforutrile de înarmare ale Londrei

Pentru a răspunde acestor provocări, Starmer a promis că va majora cheltuielile pentru apărare la 2.5% din PIB începând de anul viitor, urmând ca procentul să crească la 3% în viitoarea legislatură. 

De asemenea, guvernul Regatului Unit ar urma să publice un plan de investiții în capabilitățile de apărare pe 10 ani înaintea summitului NATO de la Ankara din 7 iulie. 

Planul trebuia să fie inițial publicat încă din 2025, însă acesta a  întârziat din cauza unor divergențe interne privind finanțarea. 

De asemenea, de la revenirea sa la Casa Albă, președintele Donald Trump a făcut presiuni tot mai constate privind țărilor membre NATO să își majoreze bugetele de apărare și să devină mai puțin dependente de sprijinul militar al Washingtonului. 

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