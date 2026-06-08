Cererea făcută de Zelenski către Londra înaintea reuniunilor G7 și NATO

Într-o declarație publicată pe platforma X, Zelenski a afirmat că el și Starmer au abordat „pașii necesari pentru revigorarea diplomației” și situația de pe front.

„Am discutat cu prim-ministrul Regatului Unit despre pașii necesari pentru revigorarea diplomației și despre nevoile actuale ale Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean.

I discussed with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer the steps needed to reinvigorate diplomacy and Ukraine’s current needs. I informed Keir about the need for additional missiles for air defense systems and the things that are important for protecting energy… pic.twitter.com/N27MY35iAq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Sprijin pentru apărarea aeriană

Potrivit acestuia, una dintre principalele teme ale convorbirii a fost consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. „L-am informat pe Keir despre necesitatea unor rachete suplimentare pentru sistemele de apărare aeriană și despre lucrurile importante pentru protejarea infrastructurii energetice și pregătirea pentru iarnă”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că el și premierul britanic și-au coordonat pozițiile înaintea unor reuniuni internaționale importante. „De asemenea, ne-am coordonat pozițiile înaintea summiturilor G7 și NATO și a întâlnirilor Coaliției Voluntarilor”, a spus acesta.

Zelenski a mulțumit totodată Londrei pentru sprijinul acordat Kievului și pentru organizarea unei reuniuni în format E3-Ucraina. „Îi sunt recunoscător lui Keir pentru organizarea întâlnirii E3-Ucraina și pentru sprijinul său constant și eficient pentru statul nostru”, a afirmat președintele ucrainean.

Regatul Unit este unul dintre principalii susținători militari și financiari ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă, furnizând asistență militară, sisteme de apărare și sprijin pentru securitatea energetică a țării.