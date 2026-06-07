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Israelul atacă sudul Beirutului la o săptămână după armistițiul Israel – Hezbollah

Duminică, Israelul a lovit fără avertisment suburbiile din sudul Beirutului, la câteva zile după intrarea în vigoare a armistițiului semnat la Washington și în ciuda solicitării lui Donald Trump de a nu ataca capitala Libanului.
Israelul atacă sudul Beirutului la o săptămână după armistițiul Israel - Hezbollah
Sursă foto: Hepta / Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
07 iun. 2026, 21:40, Știri externe
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Agenția națională de știri din Liban, aflată sub controlul statului, a anunțat că două persoane au fost ucise și 11 rănite. Atacul a lovit o clădire de locuințe, avariind patru dintre cele șapte etaje ale acesteia. În dărâmături a fost găsită o muniție neexplodată, potrivit Associated Press. 

Iranul a avertizat că un atac asupra Beirutului ar reaprinde un război pe scară largă în Orientul Mijlociu, chiar în contextul în care Pakistanul încearcă să relanseze negocierile dintre Teheran și Washington. Iranul dorește ca acordul să includă și încetarea războiului din Liban.

„Blocada navală (n.r. – a SUA) impusă poporului iranian, alături de undă verde dată astăzi de Washington regimului sionist, face ca bazele și obiectivele militare ale SUA și Israelului din regiune să devină ținte legitime”, a declarat Mohammad Bagher Qalibaf pe X.

Atacul, o ripostă

Biroul de comunicare al premierului israelian Benjamin Netanyahu a precizat că acțiunea a fost o ripostă la atacurile săvârșite de gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Biroul lui Netanyahu susține că Israelul a vizat în cadrul atacului „centre de comandă” ale Hezbollah din cartierele urbane extinse.

„Îi lovim foarte puternic și știm că Hezbollah este pe fugă”, a declarat Netanyahu în fața cabinetului său. Armata israeliană a precizat că „au fost luate măsuri pentru a reduce la minimum victimele în rândul civililor”, inclusiv prin supraveghere aeriană.

Trump anunța că Israel și Hezbollah au convenit să înceteze luptele

Reamintim că, la 1 iunie, Trump anunța că Israel și Hezbollah au convenit să înceteze luptele, după o convorbire telefonică cu Benjamin „Bibi” Netanyahu, afirmând că i-ar fi promis că-și va retrage trupele. Cu Hezbollah, armistițiul ar fi fost negociat prin interpuși.

Cu toate acestea, la o zi după, Israelul a atacat din nou sudul Libanului, ucigând 8 cetățeni. 

Casa Albă nu a comentat atacul. Cu toate acestea, un înalt oficial american a precizat că Washingtonul nu a fost surprins de atacul de la Beirut. Acesta, care a vorbit sub condiția anonimatului, nu a dorit să precizeze dacă SUA au fost informate în prealabil cu privire la atac.

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