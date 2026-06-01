Trump afirmă că Israelul și Hezbollah au convenit să înceteze luptele

Președintele SUA a declarat, luni, că Israel și gruparea militantă Hezbollah au convenit să înceteze luptele, adăugând că negocierile cu Iranul avansează rapid, după ce relațiile păreau să se fi deteriorat din cauza ofensivei Israelului în Liban.
Daiana Rob
01 iun. 2026, 22:10, Știri externe
„Am avut o discuție telefonică foarte productivă cu prim-ministrul israelian Bibi Netanyahu, iar în Beirut nu vor fi trimise trupe; toate trupele care se aflau deja pe drum au fost întoarse din drum. De asemenea, prin intermediul unor reprezentanți de rang înalt, am avut o discuție foarte constructivă cu Hezbollah, iar aceștia au fost de acord ca toate schimburile de focuri să înceteze — Israelul nu îi va ataca, iar ei nu vor ataca Israelul”, se arată în mesajul postat pe Truth Social de președintele SUA, Donald Trump.

Mesajul vine la doar câteva ore după ce premierul israelian Benjamin „Bibi” Netanyahu a ordonat atacuri asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zonă cunoscută ca fiind controlată de Hezbollah – de altfel și motivul pentru care Libanul a fost atras în războiul din Orientul Mijlociu.

De altfel, în cursul zilei de luni, cursele de pe aeroportul din Beirut au fost suspendate, în urma anunțului dat de Israel, cu privire la reluarea atacurilor în capitala Libanului, potrivit Gulf News. Anulările curselor au venit la doar câteva ore după ce Israelul a atacat suburbia Dahiyeh din sudul capitalei Libanului.

Tot luni, anterior anunțului dat de Trump, se desfășurau lupte între armata Israelului și membrii ai grupării Hezbollah, în apropierea castelului Beaufort din sudul Libanului. Potrivit grupării, membrii acesteia se aflau într-o „luptă de uzură împotriva forțelor armatei inamice israeliene prezente în zonă”, potrivit Gulf News.

Declarațiile date de Donald Trump au fost făcute după ce agenția de știri iraniană Tasnim a anunțat că Teheranul a suspendat dialogul cu mediatorii, în semn de protest față de ofensiva israeliană din Liban împotriva Hezbollah, aliatul Iranului.

