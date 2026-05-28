Atac cu rachete și drone în Kuweit, la doar câteva ore după ce SUA a atacat un aeroport din Iran

Kuweitul a declarat că a fost ținta unui atac cu rachete și drone joi, în contextul în care fragilul armistițiu din războiul cu Iranul a fost din nou pus la încercare după ce Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, iar Teheranul a afirmat că a ripostat cu un atac propriu.
Sursa foto: X. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
28 mai 2026, 08:13
Statul Major General al Armatei din Kuweit a anunțat că, joi dimineața, sistemele de apărare aeriană au interceptat atacuri ostile cu rachete și drone care vizau spațiul aerian al țării.

Într-o declarație, Statul Major General al Armatei din Kuweit a precizat că sistemele de apărare aeriană răspund în acest moment la un val de rachete ostile și vehicule aeriene fără pilot care încearcă să pătrundă în spațiul aerian al Kuweitului, potrivit Gulf News.

Armata din Kuweit a făcut acest anunț, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la țintele atacate, comentează Associated Press. 

IRGC confirmă atacul SUA și anunță represalii

Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) de la Teheran au confirmat, prin intermediul agenției de știri de stat IRNA, atacul desfășurat în noaptea de miercuri spre joi de Armata SUA, din zona Aeroportului Internațional Bandar Abbas din Iran. 

Aeroportul este unul cu dublă destinație, situat pe Strâmtoarea Ormuz. Iranul a precizat că a lansat un atac de represalii asupra bazei aeriene de unde a pornit asaltul. Baza aeriană atacată din Kuweit este una americană. 

„Acest răspuns constituie un avertisment serios, pentru ca inamicul să știe că agresiunea nu va rămâne fără răspuns, iar dacă se va repeta, reacția noastră va fi și mai fermă”, potrivit informării publicate de IRGC.

Golful, într-o situație tensionată

Anunțul făcut de armata kuweitiană survine într-un moment în care Orientul Mijlociu se află într-o situație tensionată din cauza armistițiului și a negocierilor în curs dintre Teheran și Washington, care nu au dus încă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În timpul războiului, Kuweitul a fost ținta unor atacuri repetate din partea Iranului și a milițiilor șiite susținute de Iran din Irak. Nimeni nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru atac.

Reamintim că închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat o penurie globală de energie, despre care experții avertizează că se va intensifica în următoarele săptămâni.

Strâmtoarea Ormuz este gura îngustă a Golfului Persic prin care trecea odată aproximativ o cincime din totalul petrolului și gazelor naturale comercializate.

Între timp, SUA încearcă să convingă Iranul să renunțe la stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit, în timp ce Republica Islamică solicită ridicarea sancțiunilor economice și deblocarea activelor înghețate pentru a-și ajuta economia distrusă.

