Franța: Valul de căldură persistă. A fost emisă alertă portocalie în 17 departamente

Valul de căldură continuă în Franța, cu temperaturi care vor atinge joi până la 39°C în sud-estul țării. Autoritățile au extins alerta portocalie pentru 17 departamente, inclusiv Paris și suburbiile sale.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 mai 2026, 08:47, Știri externe
Joi este așteptată să fie cea mai fierbinte zi a actualului val de căldură, potrivit prognozelor meteo citate de Le Figaro.

În vestul Franței sunt estimate temperaturi de 30-35°C, iar în Aquitaine și Languedoc-Roussillon maximele ar putea ajunge la 36-38°C. 

În regiunea Parisului, maximele termice vor atinge 32-35°C, în timp ce sud-estul țării ar putea înregistra valori de 38-39°C, considerate fără precedent pentru această perioadă a anului. 

Canicula a adus deja un număr impresionant de recorduri termice. Miercuri au fost depășite praguri istorice în numeroase orașe și departamente, unde temperaturile au trecut de 37°C. 

Potrivit meteorologilor, miercuri a fost depășit pragul simbolic de 1.000 de recorduri lunare de temperatură în întreaga țară, iar alte sute de recorduri sunt așteptate până sâmbătă. 

Începând de joi de la prânz, capitala Paris alături de departamentele Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis și Val-de-Marne au trecut oficial sub alertă portocalie, alăturându-se celor 13 departamente din vest care se aflau deja sub această avertizare încă de miercuri. 

În acest context critic, premierul Franței, Sébastien Lecornu, va prezida joi după-amiază, la Matignon, o ședință interministerială. 

Scopul reuniunii este crearea unui „plan de rezistență” pentru vară, care să abordeze starea apelor subterane, primirea publicului și riscurile de incendii de pădure. 

